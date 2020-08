Le receveur large a présenté trois baisses majeures la saison dernière uniquement de la part des joueurs que nous avons considérés comme des crampons dans notre premier rang WR. Antonio Brown est venu avec un risque et il a été réalisé; JuJu Smith-Schuster n’était pas les mêmes passes de capture de Duck Hodges et Mason Rudolph; et Odell Beckham Jr., eh bien, personne ne sait vraiment ce qui est arrivé aux Browns. Le calcul de notre top wideout 2020 est simple: nous en avions huit, et ces trois ne sont plus là, donc maintenant nous en avons cinq qui se démarquent vraiment dans notre classement: Michael Thomas, DeAndre Hopkins, Tyreek Hill, Julio Jones et Davante. Adams. Quel meilleur WR devriez-vous rédiger au premier ou au deuxième tour? C’est ce à quoi nous sommes ici pour répondre.

Comme chaque année, vous trouverez des dormeurs tardifs chez WR qui fonctionnent et même des acquisitions de fil de renonciation qui sont utiles, mais si vous sentez quelques choix de début de série, comme cela s’est produit avec Brown, JuJu ou OBJ en dernier. année, il peut être difficile de se rattraper. Nous ne pensons pas qu’aucun des noms ci-dessous ne fera partie des 30 meilleurs récepteurs de fantasy, mais nous ne pensions pas vraiment que l’année dernière non plus.

Ci-dessous, nous avons approfondi chacun de nos cinq meilleurs WR. S’il y a des chiffres à craindre, nous les avons abordés. S’il y a de nouveaux visages à affronter, nous projetons leur impact. Il y a beaucoup à faire pour prendre l’un de ces cinq premiers noms pour obtenir un verrou chaque semaine à la position du récepteur large, alors assurez-vous de choisir celui qui correspond le mieux à votre profil risque-récompense.

Michael Thomas perspectives fantastiques

L’année dernière, dans ce même espace, nous étions légèrement préoccupés par le pourcentage de capture élevé de Thomas en 2018. Cela ne semblait pas reproductible, ce qui suggérait une baisse de valeur. Cela aurait pu être vrai si Thomas avait vu un nombre répété de cibles.

Au lieu de cela, Thomas a été ciblé 38 fois de plus pour 185 cibles. Il en a attrapé 149, une légère baisse du pourcentage de prises, certes, mais une saison record tout de même. Emmanuel Sanders vient à la Nouvelle-Orléans à la place de Ted Ginn Jr., mais la seule chose qui arrête Thomas à ce stade est lui-même.

Même lorsque Drew Brees a été blessé il y a un an, Thomas n’a cessé de s’ouvrir et d’attraper des passes. Pour la troisième fois en quatre saisons dans la NFL, il a réussi exactement neuf touchés. Il a également tourné autour de sa moyenne en carrière de 11,7 verges par prise. Donc, encore une fois, un souci avec Thomas n’existe que si vous vous inquiétez de son volume.

Thomas se libère sur des routes courtes et intermédiaires contrairement à tout autre joueur de la ligue, et Brees effectue toujours ces achèvements avec facilité. Même si Thomas refuse d’atteindre ses 18 numéros, cela le place n ° 8 dans les ligues standard cette saison. Peut-être que Thomas est un peu plus ennuyeux que quelques-unes des menaces de gros jeu ci-dessous, mais il est la chose la plus sûre en tant que sélection WR de premier tour que vous puissiez obtenir (et dans les ligues PPR, ne pensez même pas à prendre un autre pass-catcher. devant Thomas).

DeAndre Hopkins perspectives fantastiques

Contrairement aux quatre autres joueurs de notre niveau supérieur, Hopkins a une situation de 2020 radicalement différente de celle qu’il avait il y a un an. Un échange hors saison des Texans vers les Cardinals signifie un changement de schéma, de paramètres régionaux et de QB.

Voici ce que nous savons: Hopkins est toujours l’un des meilleurs WR du football, terminant dans le top 10 des équipes fantastiques la saison dernière malgré un match manquant. Les Cardinals ont également passé un temps supérieur à la moyenne la saison dernière, lançant le ballon sur 60,4% des jeux, n ° 12 de la NFL. Cela a un peu diminué dans la seconde moitié de la saison, le Kenyan Drake fonctionnant bien et Murray lui-même plus performant.

Comme avec n’importe quel meilleur WR, tant que Hopkins atteint ses objectifs, il devrait mettre des chiffres. L’année dernière, Larry Fitzgerald a vu 109 cibles et Christian Kirk en a obtenu 108. À Houston, Hopkins a été visé 150 fois. L’Arizona ne réduira pas sa grande acquisition s’ils peuvent l’aider, mais il pourrait être difficile pour Hopkins d’atteindre à nouveau ce nombre de 150 dans le programme réparti de Kliff Kingsbury.

Après un creux de carrière par réception en 2019, Hopkins verra probablement cette hausse en 20 avec la façon dont l’Arizona ouvre le champ. Cela devrait compenser toute perte de cibles due à de nombreuses armes autour de lui. Tout compte fait, une attaque heureuse et un QB en amélioration laissent Hopkins un choix sûr pour terminer parmi les 10 premiers et probablement parmi les cinq premiers au receveur large cette saison.

Perspectives fantastiques de Tyreek Hill

Hill a techniquement joué 12 matchs la saison dernière, donc bien sûr, ses chiffres étaient en baisse dans tous les domaines. Ce qui est un peu plus inquiétant, du moins à première vue, c’est que même le prorata des chiffres montre une baisse par rapport à son énorme saison 2018.

Captures par match? Hill est passé de 5,4 à 4,8. Yards par match? Hill est passé de 92,4 à 71,7. Il a également réalisé en moyenne un peu moins de touchés par match, tandis que ses verges par capture ont également diminué de plus de deux. C’est malgré une augmentation du pourcentage de capture. Bien sûr, il est important de noter que Hill a quitté deux matchs au début de la première mi-temps, donc si vous le jugez sur une base de 10 matchs (moins les deux attrapés, quatre cibles et 16 mètres qu’il avait dans ces matchs), ses objectifs par match était de 8,5, les prises par match étaient de 5,6, ses verges par match étaient de 84,4 et ses touchés par match étaient de 0,7, contre 0,75 en ’18. Donc, ses yards et TD par match ont très légèrement baissé, mais si vous tenez compte du temps manqué par Patrick Mahomes, il a eu à peu près la même année, sinon mieux.

Hill était le n ° 1 WR de la fantasy en 2018, et même avec une baisse de ses points de fantaisie par match la saison dernière, il s’est classé neuvième à la position. Si une année en baisse est toujours dans le top 10, vous pouvez vous sentir assez à l’aise avec Hill. Dans un format PPR, cependant, une colline légèrement moins qu’idéale tombe probablement au cinquième rang de notre niveau supérieur.

Perspectives fantastiques de Julio Jones

Chaque année, les perspectives fantastiques de Jones commencent de la même manière: une seule fois, il a attrapé des touchés à deux chiffres dans sa carrière dans la NFL. Il a commencé la saison 2019 avec quatre touchés au cours des trois premières semaines, mais en quelque sorte, un joueur aussi grand, fort, athlétique et talentueux que Jones n’a pas attrapé un autre touché avant la semaine 13, quand il a attrapé ses deux derniers de l’année. À ce stade, vous pouvez toujours rêver à une hausse inexploitée si Jones décide d’avoir une saison TD monstre, mais il est plus juste de s’attendre à ce que nous ne l’obtenions tout simplement pas.

Alors, qu’est-ce que vous obtenez? Réceptions et métrage remarquablement cohérents. Jones a en moyenne au moins 90 verges par match à chaque saison depuis 2013. Cinq de ces saisons l’ont présenté avec une moyenne de plus de 100 verges par match. Sa plus basse marque de réceptions par match pendant cette période est de 5,5, et il a dépassé huit prises par match en quelques saisons. Combiné à une carrière de 15,2 verges par prise, Jones est aussi sûr qu’un fantasme WR de ce côté de Michael Thomas.

Ce qui est si génial à propos du repêchage de Jones, probablement au début du deuxième tour de votre repêchage, c’est que sa saison au sol (en supposant sa santé) le voit facilement finir dans le top 10 des WR. Plus que quiconque, Jones vous permet de rêver de cet atout non réalisé. Vous ne pouvez presque pas être déçu si cela ne vient pas, car il affichera toujours des chiffres fous.

Perspectives fantastiques de Davante Adams

Aaron Rodgers a un récepteur NFL éprouvé à lancer, et son nom est Davante Adams. Quoi qu’il arrive dans la bataille WR2 entre Allen Lazard, Marquez Valdes-Scantling et Equanimeous St. Brown, cela n’a pas d’importance. Que Jace Sternberger ou Robert Tonyan débute chez TE, peu importe. Adams est l’homme dans cette attaque et a toujours un quart-arrière du Temple de la renommée qui lui lance le ballon.

Des blessures persistantes ont empêché Adams de répéter sa saison monstre 2018 l’année dernière, mais si vous extrapolez ses ’19 cibles sur 16 matchs complets, il aurait été deuxième de la ligue en cibles, derrière juste Thomas. Il aurait atteint un objectif de son total de 18 qui lui a permis de terminer troisième pour les points fantaisie parmi les receveurs larges.

La seule préoccupation à propos d’un Adams en bonne santé est de savoir si l’offensive de Green Bay a si peu d’aide autour de lui que les défenses peuvent le frapper. Mais ils ont pu le faire l’année dernière, et cela n’a pas vraiment ralenti Adams. Lazard et un jeu de course solide devraient fournir suffisamment de variations pour garder Adams en mesure de réussir, et si ses statistiques totales de 18 et ses statistiques de taux de 19 sont une indication, il sera à nouveau l’un des meilleurs WR du football fantastique.