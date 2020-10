Mis à jour le 29/10/2020 à 21:22

Melgar contre baie il a rencontré un but fortuit contre son camp du défenseur brésilien, Nino Paraiba, qui n’a pas pu dégager un centre d’Amoroso et l’a présenté à son propre but, générant la joie de Marco Valencia et tout sur le banc de l’équipe d’Arequipa.

Environ 40 minutes de l’étape complémentaire se sont écoulées, lorsque les rojinegros ont lancé une attaque sur l’aile droite, la même qui a culminé avec un centre venimeux du ‘7’ du ‘Domino’, générant l’erreur de la défense de l’adversaire.

Melgar n’a pas commencé comme favori avant baie, mais a réussi à prendre de l’avance sur le tableau de bord, une récompense pour l’effort tout au long de l’engagement et l’excellent travail que ses joueurs ont fait sur le terrain de jeu contre les Brésiliens.

Melgar contre Bahia: l’aperçu

Le choc de Melgar contre baie Ce sera le premier de l’histoire des deux clubs, bien qu’ils aient déjà affronté des équipes brésiliennes et péruviennes, respectivement. Dans la dernière édition de la Copa Libertadores, le «Domino» a mesuré les forces contre Palmeiras, ayant un résultat assez volumineux contre.

Pour sa part, baie Il n’a été mesuré que face à César Vallejo, pour les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana 2014. A cette occasion, les poètes ont chuté 2-0 au Brésil, mais lors du match retour joué au Pérou, ils l’ont emporté 2-0. Cela a forcé les deux équipes à subir des pénalités, laissant les joueurs de Trujillo classés.

Melgar atteint cet engagement après avoir perdu ses débuts en Phase 2 contre le Cusco FC. Bien qu’ils aient ouvert le score à deux minutes de jeu, des erreurs dans la surface lui ont coûté un penalty et deux autres buts, en plus de l’expulsion d’Eduardo Rabanal, qui manquera la prochaine date de la Ligue 1.

