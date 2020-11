Mis à jour le 11/05/2020 à 19:49

La cravate était cassée dans le Melgar contre. Baie. Fessin a marqué le premier pour les locaux au stade Fonte Nova et leur donne l’avantage dans le duel que les deux équipes détiennent pour la deuxième phase de la Coupe d’Amérique du Sud 2020.

Après un corner, l’ailier est apparu au centre de la surface et a marqué le premier. Jusqu’à présent, le match est de 1-1, puisque lors du match aller, le côté «rouge et noir» a profité d’un but contre son camp par Nino Paraíba. Nous verrons comment il repense l’image du «professeur» Marco Valencia.

Melgar contre Bahia: l’aperçu

Melgar tentera d’accomplir l’exploit en ne traversant pas son meilleur moment dans le championnat local. Lundi dernier, ils ont été battus 4-0 par Alianza Lima, bien que l’entraîneur Marco Valencia ait ensuite opté pour un alignement avec des remplaçants réguliers en pensant au match sud-américain.

En trois matches de la Clausura péruvienne, Melgar a subi trois défaites et est en bas de tableau. Bahia, emmené par Mano Menezes, espère surmonter ses graves problèmes défensifs contre un adversaire également battu et renverser l’égalité dans son stade, bien que sans la chaleur des supporters en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

La principale nouveauté dans le ‘Tricolor de Acero’ est le retour du milieu de terrain vétéran Rodriguinho, l’un des joueurs avec la plus haute qualité de la distribution et qui a été la signature de club la plus importante pour cette saison. Le créateur brésilien s’est entraîné normalement cette semaine et vise le onze de départ, après s’être remis d’un pied fissuré qui l’a éloigné des courts depuis le 26 septembre dernier.

