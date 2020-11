Mis à jour le 11/08/2020 à 17:10

Melgar contre. Garçons de sport affrontez ce lundi (18 h) pour le cinquième jour de la phase 2 de la Ligue 1. Avec des fortunes différentes dans ce tournoi, les Arequipans se prononcent en faveur de l’ajout de leurs premiers points dans le groupe B, tandis que l’équipe Chalaco part pour la victoire, afin de rester en tête du classement. Dans la transmission GOLPERU, un bon jeu arrive où vous aurez toutes les statistiques et incidents par Depor.com.

L’équipe de Marco Valencia a trois défaites consécutives en Ligue 1 et commencera à s’inquiéter si cette mauvaise séquence se poursuit dans le tournoi. Sous le commandement de Teddy Cardama à Callao, la situation est totalement différente. Les garçons accumulent trois victoires d’affilée et en iront une de plus pour rester dans le peloton moyen du tableau cumulé du championnat péruvien.

Lors du match précédent, lors de la phase 1, les Sport Boys ont battu l’équipe d’alors Carlos Bustos 1-0, avec un but de Walter Vásquez, qui passe désormais plus de temps sur le banc des remplaçants, compte tenu des paris sur sa formation de départ. à Sebastián Penco et Luis Cáceres.

A l’intérieur de ceux d’Arequipa, la situation doit changer à 180 degrés à Alejandro Villanueva. Au cours des trois derniers matchs, Melgar n’a pas marqué un seul but et en a reçu 10, où il a également la série de matchs qu’ils ont disputés en Ligue 1 comme la Coupe d’Amérique du Sud, mais il y a aussi un thème de football ainsi qu’une ambiance.

Avec la formation de l’équipe nationale péruvienne pour la double date des éliminatoires Qatar 2022, le football péruvien ne s’arrête pas. Espérons qu’il y ait des buts et un bon match à Matute.

