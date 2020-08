Il y a peu de temps, le nouvel entraîneur des ambitieux Bari, Gaetano Auteri, a été présenté au carré rouge et blanc par le président Luigi De Laurentiis et du ds Giancarlo Romairone, qui l’a défini comme: « L’homme juste pour réaliser ce que la société et la ville attendent, donnant un fort impact à notre redémarrage ».

Ce sont les premiers mots du coach sicilien en tant que technicien de coq: «Je suis honoré de faire partie de cette famille, un concept qui m’est déjà clair après quelques jours. Il y a des responsabilités et nous les prenons très heureux, nous jouerons à des jeux pour les gagner et pour ce faire, nous devons nous occuper de nombreux aspects, et je suis sûr que nous allons construire un groupe cohésif, fort, cohérent et déterminé. Des changements radicaux dans l’équipe? C’est un groupe fort qui n’a pas besoin de révolutions majeures, il est clair que les greffes nécessaires seront faites, faisant les bonnes évaluations même avec ceux qui sont déjà dans l’équipe. Je n’ai de saisies contre personne, j’ai l’habitude de me remettre à zéro au début d’une nouvelle saison, mais l’important est de recommencer avec encore plus de détermination, malgré la récente déception. Le seul petit handicap est que nous partons avec un léger retard, mais il reste encore beaucoup de temps pour récupérer pour le départ du championnat ».

Et il ajoute: «Bari ma Serie A? Je n’aime pas parler des points finaux ou regarder trop loin, j’aime m’occuper du concret et enseigner le football; Je peux certainement vous raconter une anecdote, à savoir que j’étais très proche de ce banc au cours de l’année malheureusement désastreuse qui a coïncidé avec l’échec. Sans présomption, mais nous aurons la même attitude sur tous les terrains, avec l’envie de jouer notre jeu, et il y a des prérequis tant pour la qualité du staff que pour la profondeur humaine des joueurs disponibles. Nous jouerons avec trois attaquants et trois défenseurs, mais le but est de créer une philosophie de jeu et une mentalité, sans trop prêter attention aux nombres et aux formes, en effet nous devrons être bons pour changer notre peau aussi. Comment placer Antenucci dans mon ballon de football? C’est un joueur d’une grande profondeur qui peut jouer n’importe où dans les trois équipes offensives que nous emploierons, aussi parce que nous n’aurons pas d’ailes classiques, et il est parfait pour déambuler sur le front offensif sans donner de repères. »

Gaetano Auteri ph SSC Bari