«S’aimer soi-même est le début d’une éternelle histoire d’amour», écrit-il Georgina Rodríguez sur Instagram, un message accompagné de deux photographies explosives dans lesquelles le partenaire de Cristiano Ronaldo apparaît en sous-vêtements rouges, posant qui a même étonné le footballeur portugais de la Juventus, qui a réagi sur Instagram avec un “Mamma mía.”

Le mannequin espagnol apparaît allongé sur son canapé à côté du spectaculaire sapin de Noël qui préside son salon et ne porte qu’un body rouge avec des transparences et très moulant. Dans les réseaux, ils parlent même d’un oubli de Georgina Rodríguez dans ces photos, avec lesquels l’influenceuse en profite pour promouvoir la marque de lingerie intime qu’elle porte.

La publication s’accumule déjà plus de deux millions de “ j’aime ” sur Instagram, c’est-à-dire qu’il détruit cette paire d’explosifs posés en sous-vêtements et cette possible négligence dont certains utilisateurs parlent sur les réseaux. Une Georgina Rodríguez qui continue de croître à un rythme vertigineux sur Instagram, où elle est l’une des Espagnoles les plus suivies.

Elle ne cache pas que sa vie a changé depuis qu’elle est tombée amoureuse de Cristiano Ronaldo, avec qui elle a partagé six ans et a une fille. Mais Georgina Rodríguez n’oublie pas ses origines. Bien qu’elle ne lésine pas sur les vêtements de luxe, les voyages, les bateaux ou les jets privés, la femme espagnole montre aussi son côté le plus solidaire dans la diversité des initiatives qu’elle soutient pour aider les plus démunis.

«Ma vie a beaucoup changé, mais pas mon essence. L’un est tel qu’il est. L’essence, selon Platon, est invariable, permanente, immuable. En tant que petite fille, j’étais un vilain petit canard et je suis devenu un cygne. À la naissance, personne n’aurait dit que plus tard, elle serait belle. Famille, santé, amour, bonheur. L’argent achète des choses matérielles que vous n’allez pas emporter dans votre tombe. Il faut être satisfait de l’essentiel: la gratitude pour la santé et l’amour qui est le nôtre », a déclaré le mannequin dans une interview, ajoutant que« j’ai une bonne situation financière et je suis reconnaissant, mais ça n’a pas toujours été comme ça et j’en suis conscient Les deux extrêmes. Parce que je les ai vécus, j’apprécie ce que j’ai plus que quiconque. Tout comme mon partenaire, qui a également vécu une enfance très humble sans aucun luxe.