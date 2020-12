Wanda nara continue de balayer les réseaux sociaux avec leur pose. L’Argentine, femme et représentante de Mauro Icardi, ravit régulièrement ses millions de followers sur Instagram avec des explosifs posés dans lesquels elle enseigne encore plus que nécessaire. En effet, plusieurs photos qu’il a téléchargées ces derniers mois n’apparaissent plus sur son tableau, ce qui laisse à penser que le réseau social l’a censuré car il considère qu’il s’agit d’un contenu inapproprié pour sa plateforme.

Ces dernières heures, Wanda Nara a publié un autre suggestif posé sur son profil dans lequel elle apparaît nue en train de prendre une douche. La femme argentine se couvre la poitrine d’une main pour qu’Instagram ne la censure pas, et montre le tatouage qu’elle a sur son torse, la silhouette d’un avion. “Mon tatouage dit tout”, Wanda Nara a écrit en faisant référence au fait que peu de temps après, elle allait prendre un vol avec sa famille vers son Argentine natale pour passer Noël avec sa famille et ses amis.

Un posé qui a même impressionné Pilar Rubio, qui était l’un des influenceurs qui ont réagi à la publication. “Beau!”, répondit la femme de Pilar Rubio. Il a également interagi avec l’Argentine Natalia Barulich, la dernière des ex de Neymar, qui lui a envoyé plusieurs émoticônes de feu après avoir vu la photo dans laquelle il apparaît en train de prendre une douche à la maison sans vêtements.

Une pose avec laquelle il a déjà un énorme 290000 ‘likes’ et qui monte, en plus de nombreux commentaires dans lesquels ses adeptes s’abandonnent à l’ardeur de l’Argentine, qui reçoit des compliments de toutes sortes. Cependant, il y a aussi des critiques à certaines occasions, comme celles qu’un comédien italien a versé il y a quelques jours dans l’un des nus complets que Wanda Nara a escaladés à cheval. Le commentaire offensant de Luciana Littizzetto Il va apporter une queue, car la femme de Mauro Icardi assure qu’il va la poursuivre en justice et que l’affaire se terminera devant le tribunal.