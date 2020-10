La possibilité que Gianluca Lapadula peut être invoqué dans le Sélection péruvienne pour la double date des qualifications il a fait ouvrir un débat sur le sujet. Rivaldo, l’ambassadeur de Betfair, pense que le rouge et blanc a besoin d’un attaquant expérimenté et que l’actuel attaquant de Benevento Italie fait l’affaire.

«Bien sûr, il pourrait être utile de recevoir un joueur expérimenté, surtout avec Guerrero blessé et Farfán manquant de rythme. C’est donc un jeu valable qui peut être important pour l’équipe péruvienne dans cette étape difficile où les options offensives font défaut », a indiqué l’ambassadeur de Betfair.

La semaine dernière, Lapadula a déjà obtenu son certificat de naissance et son DNI est en cours, avec lequel il pourrait être convoqué si ce document arrive à temps. Son club a même reçu la lettre de la Fédération péruvienne de football et Rivaldo estime que la contribution de l’attaquant italien de Serie A peut être vitale en raison de son expérience et du niveau de la ligue dans laquelle il évolue.

Rivaldo estime que l’absence de Cristiano est un avantage pour Barcelone

Cristiano Ronaldo ne pourra pas jouer aujourd’hui contre Barcelone car il a de nouveau été testé positif au coronavirus. Ce duel de la Ligue des champions est l’un des plus attractifs de la journée où la Juventus accueille les Blaugranas. L’ambassadeur Betfair, Rivaldo, pense que ce sera à l’avantage de Barza.

“Cristiano Ronaldo ne sera pas disponible pour le choc contre Lionel Messi et, bien sûr, toutes les équipes pour lesquelles il a joué ont ressenti son absence lorsqu’il a été blessé ou suspendu. La situation n’est pas différente avec la Juventus et nous l’avons vu ces dernières semaines avec le club enregistrant deux résultats décevants en Serie A. Son absence est une bonne nouvelle pour Barcelone, car en plus de sa qualité, il a également une connaissance approfondie de la Football espagnol et Barcelone. Il a marqué plusieurs fois contre le Barça et s’il l’avait fait, je suis sûr qu’il aurait donné à ses coéquipiers plus de confiance et de motivation pour essayer de battre Barcelone ».

Pour Betfair, une victoire à Barcelone rapporte 2,4 fois votre mise, tandis qu’un match nul rapporte 3,3 et une victoire à la Juventus en Italie paie 2,9.

Cependant, Rivaldo estime que Barcelone n’est pas un candidat pour remporter la Ligue des champions cette saison. «Barcelone a perdu le Clásico contre le Real Madrid 1-3 et ce que je peux dire, c’est que je ne vois pas Barcelone d’autres époques et, honnêtement, je ne leur fais pas trop confiance cette saison. Avec tout le respect que je dois au club et au manager, je suppose que Barcelone ne montre pas encore assez de chimie pour se battre pour le titre de Ligue des champions. Oui, ils peuvent encore se battre pour la Ligue avec le Real et l’Atlético de Madrid car ils ont encore de grands joueurs et un maillot avec une grande tradition, mais je ne suis pas tellement convaincu qu’ils peuvent se battre pour ‘Orejona’ », a indiqué l’ambassadeur de Betfair .

Sur la démission de Josep Bartomeu au poste de président de Barcelone, Rivaldo a été clair. “L’incertitude entourant l’avenir de Bartomeu a entraîné une grande instabilité pour Barza et la direction du club. En fin de compte, il est devenu inévitable qu’il doive démissionner. Il y a eu tellement de critiques, je pense que c’était la bonne décision pour enfin résoudre la situation et laisser le club passer à autre chose. Je suis sûr que Bartomeu voulait ce qu’il y a de mieux pour le club, mais c’était une bonne décision de faire face à la situation une fois pour toutes en démissionnant. Le club a besoin de stabilité et l’attention doit revenir au football, plus ce processus se prolonge, plus il aurait été pire pour le club. Maintenant, nous pouvons tous regarder vers l’avenir et vers le football ».

