April del Rio

Journal La Jornada

Mercredi 23 décembre 2020, p. a12

Memo Rojas, le pilote mexicain le plus titré, détenteur de six championnats internationaux, garde intact l’objectif d’atteindre la soi-disant triple couronne du sport automobile d’endurance, qui n’a pas encore été bouclée aux 24 Heures du Mans, après avoir déjà remporté les 12 Heures. Sebring et les 24 heures de Daytona.

Rojas a évoqué ce rêve lors de la présentation du documentaire Become who you are dans lequel la productrice française Virginie Dulauroy mêle les expériences du Mexicain à celles du Brésilien Bruno Senna, du Français Jules Gounon et de l’Américain Scott Dixon.

Le contexte du film se situe juste à l’intérieur des 24 heures du Mans, une compétition emblématique dans laquelle Rojas a failli gagner en 2018 et 2019, mais l’a toujours en suspens.

L’objectif n’a pas changé, qui est d’atteindre la triple couronne du sport automobile, a déclaré le pilote de la capitale lors de la présentation.

«C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai déménagé en Europe, pour chercher une victoire au Mans, sur la façon dont nous avons été proches, nous avons même obtenu la pole position et mené la course, mais nous avons eu des pannes mécaniques. Nous avons également remporté le titre deux fois au cours de ces quatre années », a déclaré le champion d’Europe du Mans en 2017 et 2019.

Nous travaillons pour trouver la situation la plus compétitive l’année prochaine, non seulement pour tenter de gagner Le Mans, mais pour remporter à nouveau le championnat d’Europe, a-t-il noté.

Rojas a souligné que 2020 a été très compliquée par la pandémie, qui l’a contraint à s’installer toute la saison en Europe, basée en France, grâce à un permis spécial pour voyager puis maintenir des contrôles sanitaires stricts, de multiples tests Covid-19 et des protections. Au cours des compétitions, qui se sont développées dans des bulles, une nouvelle réalité, à laquelle il a dit, devra s’habituer, car le risque continuera très probablement en 2021.

A propos du documentaire, tourné en 2019, Rojas a souligné à travers les yeux de nous quatre ce que c’est que vivre, se préparer, faire courir les 24 Heures du Mans. L’effort, la préparation, le sacrifice, nos vies; cela vous met vraiment en perspective de ce qu’est cette carrière.