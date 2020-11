Mis à jour le 11/09/2020 à 10:23

La blessure d’Ansu Fati a poussé le conseil d’administration de Barcelone à accélérer l’une des passes les plus attendues de la saison et c’est l’arrivée du Néerlandais. Memphis Depay, qui voyait sa signature frustrée en début de saison, mais qui anticipe désormais des nouvelles pour le prochain marché d’hiver.

On a demandé au joueur s’il finirait la saison avec Lyon, compte tenu de la nouvelle urgence qu’il traverse. Barcelone. «Je ne vais pas faire de promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Je pense que Lyon doit profiter de ma présence ici maintenant. Et je dois profiter de ma présence ici. Et c’est ce que j’essaye de faire chaque jour. Vous pouvez demander à ceux qui m’entourent: j’aime m’entraîner et j’essaie d’être positif chaque jour », a-t-il souligné l’une des priorités de Ronald Koeman.

Memphis Depay il a marqué cinq buts en début de saison en huit matchs et ne semble pas très content du projet lyonnais.

“Titre? Cela devrait être notre objectif. Bien que je ne puisse pas dire tout ce qui me vient à l’esprit … sur ce qui se passe, ce que je vois au club, il y a des choses que je ne peux pas dire honnêtement. Vous venez ici pour apporter des trophées, je pense que cette mentalité devrait toujours exister », a-t-il déclaré pour Telefoot.

L’accord entre Barcelone Oui Memphis Depay C’est un fait, il ne reste qu’à Lyon d’approuver son départ pour un montant bénéfique aux deux institutions.

La Commission de gestion du Barca espère parvenir à un accord avec les Néerlandais afin d’accélérer la signature du joueur de 26 ans avant la fin de son contrat.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE