L’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus, ce n’est pas du tout clair. S’il reste un an et demi au Portugais sur son contrat avec l’entité italienne, il ne semble pas certain que les Bianconeri puissent garder les Portugais dans leur équipe au-delà de ce qu’il a signé. Les intentions de la star sont de continuer à Turin, où il est parfaitement adapté, mais votre agent, Jorge Mendes, a décidé de vous mettre sur le marché pour tenter de trouver une destination dans laquelle ils sont assurés au-delà de juin 2022.

Cela a été révélé Eduardo Inda à El Chiringuito de Jugones: “Cristiano Ronaldo met fin à son contrat avec la Juventus dans deux ans et Jorge Mendes essaie déjà de le placer”. «Ils disent qu’en Italie, ils ne le renouvelleraient pas malgré les avantages fiscaux. Il existe plusieurs clubs intéressés, comme United ou le PSG. Le Bayern ne l’aime pas », a déclaré le directeur de OKDIARY dans la section exclusive que vous avez dans l’espace sportif que vous dirigez Pedrerol.

Medes aurait décidé de chercher l’équipe de Cristiano au cas où le Juventus n’a pas pu prolonger la relation du crack portugais au-delà de la saison 2021-2022. Le record de CR7 dépasse les 30 millions d’euros, auxquels il faut ajouter les taxes qu’il entraîne et qui sont supportées par le club. Les difficultés qu’ils avaient déjà eues lors de sa signature pourraient être répétées en lui offrant le renouvellement, avec la possibilité que la Vecchia Signora ne puisse pas l’assumer.

Contacts avec le PSG et United

Le représentant de l’attaquant ne perdrait pas de temps et aurait déjà consulté plusieurs équipes sur l’option de signer le quintuple vainqueur du Ballon d’Or. Parmi les clubs auxquels il aurait proposé son footballeur, il y aurait le PSG et Manchester United. Les deux équipes ont beaucoup de puissance financière pour pouvoir prendre en charge le salaire élevé de Cristiano et son arrivée leur donnerait un saut de qualité qu’ils recherchent tous les deux. Cependant, ils n’ont toujours pas donné de réponse.

Une autre des équipes que Mendes aurait contactées au sujet de ce qui pourrait se passer dans le futur est le Bayern Munich. L’actuel champion d’Europe est un candidat absolu pour dominer le football continental dans les prochaines années, donc l’arrivée de Cristiano à Allianz renforcerait son hégémonie. Cependant, le géant allemand aurait exclu la possibilité de signer l’attaquant de la Juventus.