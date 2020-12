Mardi dernier, les anciens rockeurs de la Formule 1 ils ont applaudi avec émerveillement comme Fernando Alonso J’ai volé avec lui Renault R25. C’était lors du test des jeunes pilotes, à Abu Dhabi. L’Espagnol est arrivé premier et a montré sa domination au volant dans une exposition qui n’avait pas autant de jeunes (Vadoorne, Buemi, Kubica…). Sur la piste et la ligne des stands, il y avait beaucoup d’impressions, il y en avait aussi chez Mercedes, où Toto wolff et même Lewis Hamilton ils ont fait écho au grand jour de l’Asturien.

Le pilote britannique a été pris au milieu d’une interview par l’exposition d’Alonso. Oh, ce son est tout simplement trop bon… C’est le meilleur son d’une voiture de course. Je déteste qu’ils l’aient caché », Il a dit Hamilton écoutant encore et encore à quoi ressemblait la voiture espagnole d’époque, le Renault R25. Le Britannique pouvait difficilement se concentrer sur les questions que le journaliste lui posait lorsqu’il entendit passer la voiture d’Alonso, quand il finit par s’abandonner à cette symphonie qui lui apporta de si bons souvenirs de son visage.

Plus technique était Wolff, qui a choisi de ramener une partie de cette Formule 1 qui Fernando Alonso Il s’est dépoussiéré avec son exposition et ses énormes nombres qui font déjà parler partout. Il PDG de Mercedes explique qu’il croit que “d’abord, l’automobileD’une part, c’est une relique du passé, quand la réduction des émissions de CO2 n’était pas sur la table et la mobilité électrique n’existait pas. Je pense que nous venons d’entrer dans une nouvelle ère et cela signifie aussi faire des concessions, mais je suis d’accord que la voiture a l’air spectaculaire».

A laissé une phrase clé Wolff, Je parie que tu as dû apprendre quelque chose de ce grand test de Renault et Fernando Alonso: «Je pense qu’il y a toujours quelque chose à apprendre». Et le fait est que le patron de Mercedes a été très surpris par la légèreté de la voiture espagnole: «C’est très agile, très petit, 150 kg plus léger, un moteur hurlant et nous pouvons voir que même si c’était quatre ou cinq secondes plus lent que nous, mais quand vous regardez les images à la télévision, il semblait que ça allait beaucoup plus vite.

Toto wolff, qui a déclaré sans complexe que le GP d’Abu Dhabi était très très ennuyeux, a également reconnu qu’il ne croit pas que “personne en Formule 1 ne regrette d’avoir eu le R25 et nous devons analyser maintenant que nous l’avons vu en direct, pourquoi il est si attrayant. Est-ce l’expérience audiovisuelle qui la rend attractive? Mais puis j’ai vu les images sans le son et ça avait toujours l’air génial, pourquoi? Je pense que nous devons analyser cela».

«Les courses les plus spectaculaires»

Toto wolff, avec une petite bouche, il pariait sur un retour à l’époque où Fernando Alonso régnait avec son Renault, celui de ces débuts aussi de Hamilton. Il a déclaré assez ennuyé par l’ennui, avec pratiquement aucun dépassement, que c’était le GP de Abu Dhabi et il avait peur que s’il ne donnait pas quelque chose de mieux à l’avenir, il finirait par disparaître du tracé de la saison.

“Nous sommes des parties prenantes du sport et nous devons nous améliorer partout, mais je pense que nous tous, y compris la Formule 1, allons l’examiner et dire” Que pouvons-nous faire? ” Parfois, il faut une carrière comme celle-ci pour bouger et passer à l’étape suivante et la développer. Je suis sûr que les courses ici peuvent être très excitantes si nous choisissons le bon tracé de piste », a avoué le PDG de Mercedes, qui se terminait ainsi: «Je ne voudrais pas perdre Abu Dhabi au calendrier. C’est un endroit fantastique et l’une des meilleures attractions pour les clients, quand nous les amenons ici, c’est glamour. Nous devons juste lui donner des courses plus spectaculaires»,