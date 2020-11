Carl Sagan a résumé l’univers (et tout le reste) dans la série “Cosmos”, et l’archéologue Zahi Hawass peut résumer l’univers égyptien en quelques documentaires et faire une bonne histoire académique et politique en quelques phrases (“The British and les Allemands sont des voleurs, ils doivent nous donner la pierre de Rosette et Nefertiti »). Prométhée a trompé Zeus quand il lui a donné le choix de la partie des sacrifices que les dieux mangeraient, puis a volé le feu pour le donner aux hommes. Hésiode dit que Zeus a été sciemment trompé par Prométhée, pensant à une future vengeance. D’autres disent que les dieux de la science ont permis à Sagan et Hawass de répandre les lois de l’univers et du monde égyptien puis de se venger en lançant le dédain de la science «sérieuse». Je suppose que la philosophie académique mépriserait le conseiller assidu de Napoléon qui résumait la philosophie de Kant en quelques pages. Que pouvons-nous faire.

Qui était Maradona? Le génie philosophique qui a résumé la magie du football dans un simple échauffement au stade olympique de Munich au rythme de «Life is Life». Le cerf-volant cosmique qui aurait enchanté Carl Sagan après avoir assommé tant d’Anglais lors de la Coupe du monde 1986. L’égyptologue impatient qui a exigé de rendre à Naples la pierre de Rosette d’un football aussi populaire et passionné qu’un poème de Neruda. Maradona. Quel footballeur, mes amis. Certains disent que les dieux du football laissent Maradona nous étonner avec sa classe inégalée puis se venger de lui en transformant Pelusa en caricature, en ombre, en un dieu ridicule qui vit dans certaines rues de Naples, en un personnage piégé par son passé. Ce sont les mêmes qui méprisaient Maradona car sa carrière a été moins longue qu’elle n’aurait dû et son corps a fini par plier par les circonstances sans s’imposer à eux. Que pouvons-nous faire.

Comme Prométhée, le conseiller de Napoléon, Carl Sagan, Zahi Hawass, Maradona et bien d’autres bienfaiteurs de l’humanité, les guides aimables et sages qui nous emmènent pour une promenade dans les profondeurs cachées d’Istanbul, Paris, New York ou Le Caire dans le merveilleux la série documentaire “Cities under the ground” est capable de voler le feu du passé pour les téléspectateurs et de nous montrer les trésors cachés sous les rues et les places des grandes villes. Sous la Piazza Navona, à Rome, se trouvent les vestiges du stade que l’empereur Domitien a ordonné de construire, mais en plus de voir ce qui reste de cet immense stade, nos guides proposent une reconstruction en trois dimensions et expliquent que le stade n’a été construit qu’en six des années car les arcs romains permettaient de construire rapidement et, ainsi, l’empereur qui commandait une œuvre pouvait la voir terminée.

Savez-vous où se trouve ce qui reste de la basilique de Trajan ou de la caserne des pompiers d’Auguste? Sous le sol de Rome. Fascinant. Pouvez-vous résumer la philosophie de Kant en quelques pages ou jeter un œil à la Rome souterraine en moins d’une heure? Tu as raison. Pouvez-vous résumer l’essence et l’existence du football en un éclair ou jeter un œil au football en profondeur à la recherche de la basilique de Trajan? Bien sûr.

Merci pour tout, Prométhée. Merci pour tout, Diego Armando Maradona.