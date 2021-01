Le différend entre Neymar et Alvaro Gonzalez il est toujours très vivant. Les retrouvailles des deux protagonistes lors de la rencontre qui a mesuré le PSG et à Olympique de Marseille en match correspondant au Super Coupe de France il a été réglé avec un nouveau choc sur le terrain … et en dehors. Ennemis intimes, Neymar et Álvaro se sont recherchés et se sont retrouvés sur les réseaux sociaux quelques minutes après la fin du jeu, avec des messages qui laissent beaucoup à désirer et, surtout, ils restent loin de l’exemple que les footballeurs les professionnels devraient donner aux enfants.

Sur l’herbe, Neymar cherchait Álvaro et Álvaro, ravi que la star brésilienne dribble dans sa zone du terrain, ont assisté à la rencontre. Il y a eu plusieurs scènes directes entre les deux et l’Espagnol, il a même sorti un coup de pied pour marquer le territoire, honorant sa réputation de défenseur coriace. Jusqu’à présent, rien d’étrange. Neymar dribble et Álvaro se défend. Mais tout allait mal tourner à la fin de la réunion, ou plutôt dans les minutes suivantes.

Loin des ennuis sur le chemin des vestiaires Neymar et Alvaro Ils l’ont laissé pour plus tard, spécifiquement pour l’après-match via les réseaux sociaux. Le Brésilien, avec une renommée bien méritée de provocateur, a célébré le titre de la Super Coupe de France avec un message clair à son ennemi juré, allumant la flamme de la dispute. «Rey, Álvaro, n’est-ce pas? Il a écrit dans ses comptes, avec une photo de lui célébrant un but.

Roi, Álvaro né? 🏆 pic.twitter.com/oUFEdzY6qo – Neymar Jr (@neymarjr) 13 janvier 2021

La nomination de Neymar n’impliquait pas une mention du compte Twitter d’Álvaro, ce qui aurait peut-être été trop, mais l’ancien Racing Santander, Villarreal ou l’Espanyol a été averti de ce qui se passait et a rendu celui qu’il avait à Neymar. enregistré dans le formulaire de réponse. «Mes parents m’ont appris à sortir les poubelles. Allez, Marseille, toujours», Il a répondu à la publication / provocation de Neymar, accompagnée d’une capture du match dans laquelle, dans un set du jeu, il tente lui-même d’arrêter le« 10 »du PSG en le saisissant par la tête.

Mes parents m’ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours💙 pic.twitter.com/wmJGbHTByQ – Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) 13 janvier 2021

La chose aurait pu rester là et le fait serait déjà assez regrettable, mais Neymar a voulu avoir le dernier mot après la réponse d’Álvaro, et a également dédié quelques mots au défenseur de l’Olympique de Marseille. “Et il a oublié comment gagner des titres”, dit-il, complétant une phrase qu’il aurait déjà eue, son dernier point et celui de la bagarre avec Álvaro en téléchargeant une photo de Pelé et en ajoutant. “Vous serez toujours dans l’ombre du roi” et Neymar s’installant avec un direct. «Et toi à la mienne. Cela vous a rendu célèbre. De rien “.