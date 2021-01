Samedi dernier, la FIFA a décidé à titre conservatoire de suspendre la sanction infligée par la Fédération anglaise Kieran Trippier dans lequel il a été empêché de jouer et de s’entraîner dans les installations sportives d’un club pendant dix semaines, et quelques jours plus tard, The Telegraph, a publié les messages présumés entre le joueur de l’Atlético de Madrid et un ami qui auraient conduit à la sanction.

Dans cette conversation à laquelle The Telegraph a accédé, et que la fédération britannique aurait également en son pouvoir, le joueur conseille à un ami de parier sur sa signature pour le Athlète de Madrid. Ces propos auraient abouti à une sanction de dix semaines pour l’arrière latéral, qui a finalement été suspendu par précaution par la FIFA.

Ce journal confirme également que ces messages sont inclus dans un rapport de 46 pages préparé par la fédération britannique dans lequel il est précisé que le joueur de l’Atlético savait que les paris allaient avoir lieu et n’a rien fait pour les arrêter. «Il y avait un soupçon assez fort que MB (l’un des amis) parierait en faveur du transfert. Nous ne pouvons accepter que ces messages aient été interprétés par KT (Kieran Trippier) comme “une blague”. Il n’y a rien dans aucun des messages qui puisse être considéré comme une blague. La raison du message est assez claire. MB a demandé une confirmation pour savoir s’il devait parier fortement sur le commerce KT et KT lui a donné cette confirmation. Dans ces circonstances, nous n’avons d’autre choix que de conclure que KT savait que MB parierait sur le transfert », précise la commission de régulation de la FA toujours selon The Telegraph.

La prétendue conversation entre Trippier et un ami

L’ami de Trippier: Dois-je parier que vous y allez?

Trippier: “Tu peux le faire, mon oncle”

L’ami de Trippier: “100% Tripps?”

Trippier: “Site. Ne me blâmez pas si quelque chose ne va pas, mais cela ne devrait pas. Mets-le si tu veux, mec.