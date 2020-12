La relation entre Antoine Griezmann et Leo Messi parti du mauvais pied puisque le Français, à l’été 2018, a monté un film documentaire dire “non” à sa signature pour lui Barcelone. C’est à ce moment-là que le Français a effondré les rumeurs qui le liaient aux Catalans qui commercialisent avec un documentaire qui a donné un claquement brutal aux Catalans pour continuer une saison de plus avec les colchoneros. Malgré tout cela, sa signature finirait par se déchaîner un an plus tard en échange de 120 millions d’euros.

Griezmann Il finirait par signer pour les Catalans un an plus tard et dès le premier moment, la distance qui existait entre les deux joueurs a été remarquée. Le documentaire a été ajouté à la porte claquant Neymar cela a conduit à sa signature. Les portes ont été fermées au Brésilien après l’arrivée du Petit Prince et Messi arrêté d’avaler. Il y avait des moments tendus même à l’entraînement, où il n’y avait pas de communication entre les deux, quelque chose qui se reflétait sur le terrain: il n’y avait pas de sentiment.

«J’ai parlé avec Leo après mon arrivée. Il m’a dit que quand j’ai refusé la première fois ça l’a foutu et ça l’a blessé parce qu’il avait fait des commentaires publics. Il m’aurait été la même chose », explique-t-il Griezmann récemment dans une interview avec Valdano dans Movistar, bien qu’il ait également reconnu que Messi Il a avoué qu’il irait «à mort” avec lui “depuis que je faisais partie de votre équipe».

Un an plus tard, dans sa deuxième année comme culé pour Griezmann, l’amitié entre les deux est encore inexistante. Ils sont pris en charge, sans plus, et au moins il y a une certaine complicité sur la pelouse. Deux ans après le documentaire qui a conduit au malaise de Messi, l’Argentin plagie le mouvement français et ce dimanche, dans une interview avec Jordi Évole Il répond à de nombreuses questions qui tiennent les fans de Barcelone et les neuf candidats en lutte pour la présidence du club en haleine.

«Souhaitez-vous renvoyer le burofax? La dernière goutte est le licenciement de Luis Suárez? Qu’est-ce que Bartomeu vous a trompé exactement? Avec Ronald Koeman, il y a déjà un projet? Vous souvenez-vous où vous étiez le jour où vous avez appris la mort de Maradona? Depuis combien de temps avez-vous reçu un message de Pep Guardiola? Quand dites-vous que vous voulez vivre à nouveau à Barcelone, dites-vous tu vas y aller? Comment va Leo Messi? », Sont quelques-unes des questions qu’il pose Jordi Évole à l’Argentin dans l’interview qui sera diffusée ce dimanche sur La Sexta.

«Messi est à Barcelone depuis 20 ans, mais est une grande inconnue. C’était important que nous apprenions à mieux le connaître et je pense que nous avons pu voir un Messi sans précédent», A déclaré le journaliste récemment dans un autre aperçu de ce que peut être l’interview à 10 et il avance qu’elle traite de sujets tels que«vos problèmes de caractère ou relationnels dus à la timidité». «Je l’ai vu très sincère, très humain et avec l’envie de dire: je suis comme ça», conclut-il.

Messi, deux ans après sa colère avec Griezmann pour son documentaire, il utilisera à nouveau la télévision et l’interview avec Évole pour découvrir plusieurs des questions que se posent les culés et le monde du football. La continuité ou non de l’Argentin dans le Barcelone il pourrait être découvert ce dimanche.