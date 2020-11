Leo Messi a rendu son hommage particulier à Diego Armando Maradona. Bien qu’il était sur le point de le faire dans le premier but, essayant d’imiter son but avec sa main, il a finalement réussi à marquer et à lui dédier le but. Le 10e du Barça a été le buteur du quatrième but du match, et il l’a fait dans le plus pur style Messi. Il a attrapé le ballon à l’avant, s’est débarrassé de quelques joueurs et a placé le ballon à l’arrière du but avec un pied gauche du bord.

Immédiatement après, Messi, Il a enlevé sa chemise de Barcelone pour montrer celle qu’il portait en dessous, l’élastique que Maradona portait pendant son séjour chez Newell., dans la saison 1993-94, avec les 10 derrière lui. Leo leva les bras vers le ciel en l’honneur de Diego. Le départ d’El Pelusa a laissé toute l’Argentine dans la consternation, et le 10 joueur du Barça ne voulait pas être moins et s’est joint aux hommages aux 10 autres.

Avec cet objectif, la star du Barça marque son quatrième but de la saison en Santander League. C’est le troisième match dans lequel Messi parvient à voir le but cette saison, après l’avoir fait contre Villarreal lors du premier match et contre le Betis, deux fois, il y a deux jours. Ainsi, la star argentine est réunie avec le but au meilleur moment possible, pour pouvoir le dédier au joueur qui était Dieu, et qui fait partie de l’histoire du football.