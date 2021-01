Barcelone a été confortablement et avec force imposé à Grenade grâce à un 0-4 dans lequel Messi brillait d’un double. Aussi Antoine Griezmann a signé un bon après-midi avec deux autres buts qui ont permis à l’équipe du Barça de remporter la victoire de Los Cármenes pour continuer à marquer des points et essayer de ne pas tomber complètement des premières positions du classement de la Ligue de Santander.

La tempête Filomena est venu en Espagne et a frappé le football national, bien que Grenade il n’a pas eu cet impact qu’il a, comme par exemple Madrid. Ils sont vaccinés contre les tempêtes à Barcelone, qui ont été plongés toute cette saison dans un tourbillon dont ils n’ont pas fini de partir. Les de Ronald Koeman n’ont pas gagné plus de deux matchs consécutifs dans le Ligue de Santander et ils sont arrivés à Los Cármenes, un fief où ils sont tombés l’année dernière, avec deux triomphes consécutifs à leur actif: Huesca et Athletic. Il fallait voir si les Catalans remportaient cette troisième victoire avec laquelle ils pourraient suivre dans le sillage des dirigeants. Et pour cela, il fallait faire rouler la balle.

La réunion a commencé et la principale nouveauté dans les onze de Ronald Koeman était la propriété de Antoine Griezmann. Ter Stegen a défendu le but du Barça dans le stade de Grenade et devant l’Allemand, il y avait une ligne de quatre défenseurs formée par Dest et Jordi Alba sur les côtés et avec Umtiti -il est entré à la dernière minute par Araújo- et Mingueza sur l’axe de l’arrière. De Jong et Busquets composé le double pivot avec un Pedri que Luis Enrique est amoureux un peu plus avancé. Le trident offensif de Barcelone était composé de trois joueurs à des moments très différents: Messi et ses doutes, Griezmann et son irrégularité et Dembélé, qui est excité et avec l’incertitude de savoir s’il laissera ses blessures derrière lui.

La tempête était la grenade Messi. L’Argentin a pu remettre la victoire sur les rails dès le premier acte avec un doublé controversé. Mais allons-y par parties. Dans la première minute du jeu Ter Stegen il a dû faire de son mieux avec un peu de pop-corn pour éviter le but de Des portes, ce qui a pris une perte stupide et dangereuse de Frenkie de Jong à l’avant de la zone. L’ex du Gladbach a volé et mis une main remarquable pour maintenir le même. Barcelone a répondu, mais le premier de l’après-midi n’est pas arrivé non plus. C’était une action de Pedri ‘a lo Messi’, qui a laissé deux rivaux sur la route et quand il était sur le point de tirer, un adversaire a mis le pied et ne pouvait pas tirer.

Le suivant il n’a pas pardonné Antoine Griezmann, mais avec fortune. Busquets, à l’avant de la zone, a essayé de jeter un mur avec Messi mais Roberto Soldado a essayé de dégager le ballon, avec une mauvaise fortune pour lui Grenade et bon pour Barcelone que le cuir a atteint le Français, qui dans une position illégale a envoyé le ballon au fond du filet. Cette touche de l’attaquant nasride a été interprétée par les arbitres comme un volontaire, donc le but est remonté au tableau de bord et a permis aux Catalans de prendre de l’avance très tôt.

‘FiloMessi’ apparaît à Grenade

Les de Diego Martinez Ils ont tiré avec courage et n’ont pas été intimidés par le but, mais ce but a également donné des ailes aux élèves de Ronald Koeman. Dembélé, qui continue de laisser de bons sentiments, a pu faire le second, mais le tir du Mosquito a été très croisé. La polémique du but était encore latente et l’entraîneur des gardiens de Barcelone vu le rouge direct après le tir d’Ousmane. Nous devrons attendre et voir ce que dit le rapport de l’arbitre. Il semblait que la malchance allait frapper les Catalans avec Dest et Umtiti, qui avaient besoin d’une assistance médicale bien qu’ils aient pu continuer sur le green. L’ex de l’Ajax a insisté par le bon groupe, faisant des dégâts à côté de Dembélé.

Grenade voulait un match nul et Portes et machís ils ont testé un Ter Stegen il voulait quitter son propre drap. Après ces actions est venu le jeu le plus controversé et décisif du crash. Busquets combat une balle divisée et la remporte en la touchant de la main. L’international espagnol le donne à Griezmann, qui galope et traverse le terrain adverse avant de le donner à un Leo Messi que, tout d’abord, il a sorti un de ces coups subtils et placés qu’il aime tant et a mis la balle dans le carré. Sans aucun doute, sans la main de Busquets, ce jeu n’aurait pas vu le jour et, malgré les protestations de l’équipe locale, le but est remonté au tableau de bord sans, même pas, Ricardo Burgos de Bengoetxea doivent regarder la rediffusion sur le moniteur.

Déjà dans la dernière ligne droite du premier acte Messi Il a revu le but. Cette fois, il a disparu après des mois d’essais. Le rythme argentin Rui Silva pour son bâton dans un coup franc direct qui est venu avec Eteki abattre Pedri sur le croissant. Même en cela, le canari est parfaitement associé à l’Argentin. Le jeu s’est arrêté avec un 0-3 retentissant et Diego Martínez a fait trois remplacements pour reposer certains de ses joueurs, mais cet entraîneur est appelé à faire de grandes choses dans le football vu ce qu’il a pu faire avec lui Grenade. Ni les changements n’ont diminué le moral des Nasrides, qu’en quelques minutes, des pieds de Des portes, a créé la première chance des 45 dernières minutes.

Griezmann danse à Grenade

Les minutes passaient et le processus semblait terminé, même si le Barça voulait prolonger les distances et Grenade éliminer les différences. De Jong il a essayé sa fortune après un bon mouvement individuel et Machís a également essayé, mais le cric à l’eau l’a emmené Antoine Griezmann. Un grand jeu collectif s’est terminé avec Dembélé assistant Macon, qui a contrôlé et envoyé le cuir dans la cage. 0-4 et peu de danse typique de l’ancien Atlético de Madrid, qui grâce à ce doublé il sourit à nouveau. Avec la réunion plus que condamné Ronald Koeman a mis Braithwaite… par Leo Messi. L’Argentin s’est retrouvé sans triplé, mais a reçu un repos supplémentaire pour ses jambes. Également entré Pjanic par Frenkie de Jong.

Le 70 ′ est arrivé et il restait encore des minutes pour le moins habituel. Riqui Puig et Trincao ils ont sauté dans le champ et sont partis Pedri et Dembélé, dont vous devez également prendre soin et chouchouter Ronald Koeman. Riqui avait ses coordonnées et a donné la clé qui a causé l’expulsion de Jesús Vallejo en 78 ‘quand le défenseur des Loscos, étant le dernier homme, a renversé Martin Braithwaite. Le tir de Pjanic, reflet fidèle de sa carrière à Barcelone, s’est écrasé dans la barrière. Koeman a passé son dernier changement en entrant Junior pour Sergiño Dest. Il s’est produit peu et plus à Los Cármenes. Le coup de sifflet final est arrivé et trois points des Catalans grâce à un Messi qui a activé le mode cyclone.