Dans la nuit italienne, quand ce sera le soir en Argentine, une marche des fans des Newell’s Old Boys débutera à Rosario dans le but de sensibiliser Leo Messi de lui demander de choisir le cœur (et donc le retour au club de l’Albiceleste) plutôt que l’argent, puis Manchester City ou tout autre club européen. « Tu sueno, nuestra ilusion » est le slogan avec lequel les fans ont été appelés, manifestement en conformité avec la réglementation anti-Covid. Pour cette raison, la marche sera composée de voitures et non de personnes à pied. Le rendez-vous est devant l’Estadio Marcelo Bielsa, domicile de Newell’s, les fans ont été invités à apporter des photos de Messi quand il a joué dans le club et devront arriver au « Monumento a la Bandera », le lieu symbolique de Rosario.

