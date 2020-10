La brillante victoire de Ronald Koeman à Barcelone contre la Juventus à Turin a été récompensée par la présence de Leo Messi, qui a mené l’excellent match joué par les Catalans, dans le «meilleur onze» de la deuxième journée de Ligue des champions. Parmi les élus, deux autres représentants de l’équipe espagnole: Joao Félix (Atlético Madrid) et Acuña (Séville).

29/10/2020

À 15:36 CET

Sport.es

Dans les “ onze meilleurs ” de la deuxième journée, il se distingue principalement par la puissante attaque qui a été recueillie. Leo Messi est accompagné de Rashford (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG) et du jeune footballeur portugais, Joao Félix. Un quatuor qui impressionne simplement sur le papier.

Le choix des attaquants est bien argumenté. Leo est revenu pour donner toute une leçon de football contre la Juventus, clôturant la victoire de Barcelone en transformant un penalty pour réaliser 0-2. Joao Félix a signé un doublé pour l’Atlético et Rashford a marqué un triplé dans la victoire de United. Mbappé n’a pas été marqué mais a contribué deux passes au PSG.

L’équipe

Le “ meilleur onze ” de la deuxième journée de la Ligue des champions est formé par: Gomis (Rennes), au but; Arnold (Liverpool), Mbemba (Porto), Acerbi (Lazio) et Acuña (Séville), comme défenseurs; Kimmich (Bayern Munich) et De Bruyne (Manchester City), comme milieux de terrain; et Rashford (Manchester United), Messi (Barcelone), Mbappé (PSG) et Joao Félix (Atlético Madrid), comme attaquants.

LaLiga Santander et la Premier League apportent chacun trois joueurs; Ligue 1, deux; tandis que les équipes allemande, portugaise et italienne complètent la formation avec un footballeur.