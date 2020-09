Chez lui, dans un short et des tongs, pas tout à fait détendu ou à l’aise mais certainement dans son élément, Lionel Messi a clairement indiqué dans une conversation exclusive avec Goal qu’il adorait Barcelone en tant que ville et le FC Barcelone en tant que club. il prévoit de rester pour une 16e saison. La direction actuelle de ce qui est son équipe depuis 20 ans, cependant, a échoué dans le travail essentiel de s’assurer que le plus grand joueur du monde se sente à l’aise.

“J’ai toujours dit que je voulais finir ici, et j’ai toujours dit que je voulais rester ici, que je voulais un projet gagnant et gagner des titres avec le club et continuer à élargir la légende de Barcelone au niveau du titre”, a déclaré Messi à Goal’s Ruben Uria. «Et la vérité est qu’il n’y a pas eu de projet ou quoi que ce soit depuis longtemps, ils jonglent et couvrent des trous au fur et à mesure que les choses passent.

«Je voulais y aller parce que je pensais vivre heureux mes dernières années de football. Dernièrement, je n’ai pas trouvé le bonheur au sein du club.

C’est pourquoi, a déclaré Messi, il a présenté une demande de transfert après l’élimination du Barça de l’UEFA Champions League 2019-2020 lors d’une défaite embarrassante 8-2 contre le Bayern Munich. Il a dit que ce n’était pas la honte de ce résultat qui avait conduit à sa décision de partir.

Il restera à Barcelone pour la saison 2020-21, cependant, parce que le club a insisté sur le fait que l’avis est venu trop tard pour lui permettre de partir en tant qu’agent libre. Leur position: Parce qu’il a raté la date limite fixée au 10 juin pour partir librement, il ne serait libéré que pour un montant de 700 millions d’euros.

Dans des circonstances ordinaires, le 10 juin aurait été postérieur à la fin de la saison de la Liga et à la finale de la Ligue des champions prévue le 30 mai à Istanbul. La pandémie COVID-19 a retardé la fin de la Liga au 19 juillet et la Ligue des champions s’est achevée dans un format modifié à Lisbonne fin août.

Messi a déclaré qu’il pensait que sa sortie serait autorisée à la fin de la saison, qu’il avait dit cela au président de l’équipe Josep Bartomeu toute l’année et que Bartomeu “a toujours dit qu’à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais y aller. ou si je voulais rester », mais généralement échappé à ces conversations.

“Et, à la fin”, a déclaré Messi, “il n’a pas tenu sa parole.”

Garder une trace de la langue du contrat et de ses ramifications, bien sûr, est la raison pour laquelle les joueurs ont des agents et des avocats. L’agent de Messi est son père, Jorge.

“Maintenant, ils s’accrochent au fait que je ne l’ai pas dit avant le 10 juin, quand il s’avère que le 10 juin, nous étions en compétition pour la Liga au milieu de cet horrible coronavirus, et cette maladie a changé toute la saison”, a déclaré Messi. Objectif. «Et c’est la raison pour laquelle je vais continuer dans le club. Maintenant, je vais continuer dans le club parce que le président m’a dit que la seule façon de partir était de payer la clause de 700 millions d’euros, et que c’est impossible.

«Il y avait un autre moyen et c’était d’aller au procès. Je n’irais jamais au tribunal contre le Barça car c’est le club que j’aime, qui m’a tout donné depuis mon arrivée. C’est le club de ma vie. J’ai fait ma vie ici.

«Le Barça m’a tout donné et je lui ai tout donné. Je sais que cela ne m’est jamais venu à l’esprit de poursuivre le Barça en justice.

Au cours des cinq dernières années, sur le chemin de l’âge de 33 ans, Messi a marqué 221 buts toutes compétitions confondues et Barcelone a remporté la Liga quatre fois et la Copa del Rey quatre fois. Huit trophées majeurs en cinq ans sembleraient beaucoup dans la plupart des organisations sportives professionnelles, mais le plus haut niveau du football européen est la Ligue des champions, et le Barça n’a pas simplement échoué à gagner depuis 2015, il a lamentablement échoué.

La défaite 8-2 contre le Bayern a été sa défaite la plus inégale depuis 1951. En 2018-19, Barcelone a pris une avance de 3-0 après le match aller en abandonnant quatre buts sans réponse dans une scène effrénée au stade Anfield de Liverpool. C’était un résultat similaire contre l’AS Roma en quarts de finale 2018, lorsque le Barça menait 4-1 après le match aller mais a accordé trois buts au deuxième et a été éliminé sur la base de buts à l’extérieur.

«J’ai regardé plus loin et je veux concourir au plus haut niveau, gagner des titres, disputer la Ligue des champions. Vous pouvez gagner ou perdre, car c’est très difficile, mais vous devez rivaliser », a déclaré Messi. «Au moins rivaliser, et ne nous effondrons pas à Rome, Liverpool, Lisbonne. Tout cela m’a amené à réfléchir à cette décision que je voulais mettre en œuvre.

Sous Bartomeu, la direction de Barcelone a parfois dépensé énormément son budget de joueurs ces dernières années et n’a pas toujours protégé ses actifs les plus précieux. Peut-être convaincu qu’une clause de libération de 222 millions d’euros serait trop riche pour un club pour un seul joueur, le Barça n’a pas anticipé que l’attaquant superstar Neymar pourrait ressentir un certain inconfort dans l’ombre de Messi. Lorsque le Paris Saint-Germain a accepté de respecter la clause et que Neymar a indiqué sa volonté de partir, le Barça a perdu l’un de ses brillants joueurs à son apogée.

Le Barça a ensuite tenté d’expier cette erreur en signant Philippe Coutinho loin de Liverpool, mais n’a pas réussi à trouver un moyen d’intégrer ses talents dans leur système et a fini par le prêter 18 mois plus tard au Bayern. Effectivement, il a marqué les deux derniers buts du Bayern dans l’humiliation ultime du Barça.

“Ce fut une année très difficile”, a déclaré Messi. «J’ai beaucoup souffert à l’entraînement, dans les matchs et dans les vestiaires. Tout est devenu très difficile pour moi et il est arrivé un moment où j’ai envisagé de chercher de nouvelles ambitions.

«Je l’ai dit à l’époque que nous n’avions pas reçu le soutien pour gagner la Ligue des champions. En fait, maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a un nouveau coach et de nouvelles idées.

«C’est bien, mais il faut ensuite voir comment l’équipe réagit et si elle nous en donnera suffisamment pour concourir au plus haut niveau. Ce que je peux dire, c’est que je reste et que je vais faire de mon mieux pour Barcelone.

Cela a dérangé Messi d’entendre et de lire les critiques des journalistes et des fans concernant sa décision de partir.

«Cela m’a aidé à reconnaître de nombreuses personnes fausses», a-t-il déclaré.

Il a été insulté par ceux qui remettaient en question son engagement envers le FC Barcelone, ayant commencé avec le club à 13 ans et contribué à un niveau extraordinaire à neuf titres en Liga, six victoires en Copa del Rey et quatre triomphes en Ligue des champions, le plus récent en 2015.

«Je vais continuer au Barca et mon attitude ne changera pas, peu importe combien j’ai voulu y aller. Je ferai de mon mieux », dit-il. «Je veux toujours gagner, je suis compétitif et je n’aime rien perdre. Je veux toujours le meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi-même.