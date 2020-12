▲ L’attaquant argentin a marqué de la tête pour égaler le record de 643 buts de la star brésilienne. Afp Photo

Afp et Ap

Journal La Jornada

Dimanche 20 décembre 2020, p. a11

Madrid. Lionel Messi a souligné encore plus son nom dans la légende du football; Avec son 643e but en matches officiels avec Barcelone, réalisé contre Valence (2-2) en Ligue espagnole, il a égalé un ancien record de la légende du football brésilien, Pelé.

Les deux partagent désormais le record de buts signés pour le même club dans les compétitions officielles. Messi le surpassera vraisemblablement dans un proche avenir, laissant derrière lui O Rei lui-même, qui l’a réalisé avec le Brésilien Santos.

Arriver à la marque a pris 748 matchs à Leo en 15 ans, depuis le 1er mai 2005, lorsqu’il a marqué le premier contre Albacete. Pelé a établi le record après 757 duels, 18 ans entre 1956 et 1974.

L’objectif qui a servi à égaliser le record est venu tête baissée dans la première mi-temps, quelques instants après que Messi lui-même ait raté un penalty.

Le match était ainsi équilibré, après que le Français Mouctar Diakhaby a dépassé Valence à la 29e. Le Barça est revenu provisoirement à la 52e, grâce à une forte volée de l’Uruguayen Ronald Araújo, mais l’Uruguayen aussi Maxi Gómez a signé la finale 2-2 pour le Valence (12e).

Le 1er juillet, Messi avait déjà franchi une barrière symbolique, lors du nul 2-2 contre l’Atlético de Madrid lors de la 33e journée. Il a ensuite signé le 700e but de sa carrière professionnelle, en tenant compte de ceux réalisés avec son club et avec la sélection.

Vainqueur de six Ballons d’Or et de six Golden Boots, entre autres distinctions individuelles, Messi est le meilleur buteur de l’histoire de Barcelone (devant les 230 buts de César Rodríguez), le meilleur buteur de l’histoire du championnat espagnol ( 450 buts, devant les 311 de Cristiano Ronaldo) et le joueur qui a remporté le plus de titres avec le club catalan (34, dont quatre ligues des champions).

Pelé a félicité le Rosario via Instagram: comme vous, je sais ce qu’est l’amour de porter la même chemise tous les jours. Comme vous, je sais qu’il n’y a rien de mieux qu’un endroit où l’on se sent chez soi. Félicitations pour votre bilan historique, Lionel.

Avec 21 points, Barcelone est toujours à la cinquième place, à huit points du leader, l’Atlético de Madrid, qui a battu Elche 3-1 (16e) et a un match de moins et a également profité de la défaite de la Real Sociedad. (2e), qui a perdu 2-1 sur le terrain de Levante (14e)

Séville (6e) n’a pas dépassé le nul 1-1 à domicile contre Valladolid (17e), tandis que Villarreal (4e) a battu Osasuna 1-3 (20e).