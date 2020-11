Il semblait endormi, pratiquement terne, mais devant lui Betis, en seulement 45 minutes le meilleur est revenu Leo Messi. L’Argentin a sorti tout son potentiel, toutes ses ressources, la baguette du sorcier qui semblait s’être cassée, pour détruire les verts et les blancs dans une seconde période frénétique où il a réussi trois buts (un d’une pénalité, un autre après le jeu pour briser sa sécheresse comme ça et un troisième qui serait annulé) et a donné une pseudo passe virtuose pour un Antoine Griezmann qui a remonté le moral.

Plus d’un culé aurait dû se demander pendant les 45 secondes du match contre le Betis où était-ce Leo Messi. Le jeu n’avait pas l’air mal après la première mi-temps, un Barça difficile et très très vertical avec les côtés couverts par Dembélé, le marqueur, et Ansu Fati. Mais malgré les chances qu’ils avaient, beaucoup gâchées, le match a atteint la pause avec 1-1 après une erreur sur le klaxon. Avait le Betis aussi un bon nombre d’opportunités avortées par un bon Ter Stegen.

Ce n’était pas chauffant Messi pendant la première mi-temps et oui c’est fait Braithwaite quand Ansu Fati il a subi un coup après une entrée dans la zone. Cependant, c’est l’Argentin qui a été choisi par Koeman lorsque le match a changé de couleur. Le 1-1 et les ennuis de la jeune équipe ont réécrit le scénario et le Néerlandais n’a pas tardé à rectifier et à utiliser sa meilleure lettre. L’entrée de l’Argentin a révolutionné l’affrontement dès la première seconde: quelques associations avec Jordi Alba – Disparu jusqu’à son entrée – a donné les premiers avertissements aux Betis.

La pièce suivante sur laquelle il a interagi Messi ça se terminera dans les deux Griezmann. Il a tout fait très bien le 10. Jordi Alba à gauche et court vers le premier poteau pour recevoir, traîne une paire de défenseurs et tire Bravo qui sort pour couvrir un éventuel coup. L’Argentin est plus intelligent que quiconque, il sait l’arrivée de Griezmann par derrière et laisse aller en trompant tout le monde pour 2-1. Assistance de ceux qui n’apparaissent pas dans les statistiques.

Puis vint la peine et l’expulsion de Mandi, qui a désavantagé le Betis et a fini par donner les clés du match à Messi transformant le 3-1 du point de penalty. L’Argentin atteindrait deux autres buts et cette fois, ils seraient en jeu et non en statique. Le premier valide avec un vrai coup de fouet impossible à Bravo après une large participation de Sergi Robert; le deuxième est annulé pour hors-jeu après une autre course dans l’espace.

Messi semble être de retour et le fait à un moment important pour les Catalans après l’incertitude intermittente générée par les plans de Koeman. Reste à savoir si cette grande version de Leo est un mirage ou pas, le même qui n’est pas apparu ces dernières semaines et que l’élastique Blaugrana ne sera pas enfilé pendant encore deux semaines pour l’affrontement contre lui. Athlète de Madrid dans le Wanda Metropolitano. Il y a un arrêt des sélections.