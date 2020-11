Antoine Griezmann ne traverse pas un bon moment dans sa relation avec Leo Messi. Le footballeur français a été réprimandé par certains fans de Barcelone après l’entraînement récriminant les commentaires de ses proches lorsqu’ils parlent du «10» Barcelone.

Quoi la relation entre Griezmann et Messi n’est pas la meilleure preuve. L’attaquant argentin n’était pas favorable à l’arrivée d’Antoine après que l’été précédent eut offert des citrouilles de Barcelone avec un documentaire. Malgré cela, l’homme de Macon a signé pour Barcelone et dès le premier moment, on a vu que Leo n’avait pas donné beaucoup de ballon à l’ancien Atlético.

😡 “MESSI EST RESPECTÉ”, le CRIER dirigé à GRIEZMANN à la sortie de la ville sportive BARÇA A 12 heures du soir nous avons #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/fSrMFmXEq2 – El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 19 novembre 2020

Malgré les tentatives de rallye de Griezmann à plusieurs reprises, il y a d’autres commentaires qui ont agacé Leo Messi. Plus concrètement, le plus récent, de l’oncle d’Antoine dans un reportage ce qu’ils ont fait au champion du monde 2018. Dans cet espace n’a pas bien quitté l’Argentine et cela a beaucoup dérangé le Rosario, qui a fini par exploser à son arrivée à Barcelone après la pause de la FIFA.

Jeudi après-midi, Barcelone a repris l’entraînement avec toute l’équipe en vue de l’affrontement de samedi contre l’Atlético de Madrid au Metropolitano. À la fin de la séance, certains fans venus dans la ville sportive ont décidé de réprimander Griezmann alors qu’il quittait les lieux dans son véhicule avec des cris de “Messi est respecté.”