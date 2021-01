Leo Messi, lors de la finale de la Super Coupe d’Espagne contre l’Athletic Club EP

Le joueur et capitaine du FC Barcelone Leo Messi a reçu une sanction de deux matchs pour son expulsion en finale de la Super Coupe d’Espagne contre l’Athletic Club et manquera les débuts des Blaugrana dans la Copa del Rey et le prochain match de LaLiga Santander.

“Le juge de la Compétition sanctionne Leo Messi de deux matches après son expulsion en finale de la Super Coupe d’Espagne”, a confirmé la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

Messi a été expulsé avec Rouge direct pour une attaque contre l’attaquant de l’Athletic Club Asier Villalibre, dans les derniers instants de la prolongation d’une finale remportée par l’équipe de Bilbao, à La Cartuja de Séville.

L’Argentin manquera ainsi le match de ce jeudi en huitièmes de finale de la Copa del Rey, première du Barça dans cette édition de la compétition, face à un Cornellà qui était le bourreau de l’Atlético de Madrid au tour précédent.

Ce ne sera pas non plus dans le 20e journée de la Liga Santander contre Elche CF, au stade Martínez Valero. Un match dans lequel les Blaugranas doivent gagner pour continuer à la recherche du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid.