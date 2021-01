Il Barcelone atteint son troisième victoire consécutive en LaLiga Santander pour se rapprocher du sommet du classement en s’imposant ce samedi au stade Nuevo Los Cármenes par 0-4 à Grenade, ce qui ajoute sa deuxième défaite consécutive.

Les azulgranas ont condamné l’accident en première mi-temps avec un but précoce du Français Antoine Griezmann et un doublé de l’Argentin Lionel Messi, alors qu’ils ont signé le 0-4 avec un autre but de Griezmann contre un Grenade qui a joué le dernier quart d’heure à dix lorsque Jesús Vallejo a été expulsé avec un rouge direct à la 78e minute.

L’entraîneur de Barcelone, les Néerlandais Ronald Koeman, parié sur le même onze mercredi lors de la victoire contre l’Athletic (2-3) mais avec une nouvelle paire de centres avec Óscar Mingueza agissant à la place du Français Clément Lenglet, absent pour suspension, et du Français Samuel Umtiti sur le site de l’Uruguayen Ronald Araujo, qui a eu un malaise à l’échauffement.

Diego Martínez n’a pas pu compter à la fin à Grenade en raison d’une blessure avec le milieu français Maxime Gonalons et a laissé Luis Milla sur le banc, qui vient de vaincre le coronavirus, il a donc introduit jusqu’à cinq changements dans son onze par rapport à celui qu’il a utilisé lors de la défaite de la veille à Eibar (2-0).

Le jeu a commencé avec du rythme et un début prometteur pour les locaux, puisque dans les premiers bars Antonio Puertas a forcé le but allemand Marc Andre Ter Stegen à effectuer un excellent arrêt.

Barcelone, cependant, a commencé à imposer sa domination dès la possession du ballon avec une première arrivée de Pedri González dans une bonne action individuelle qui était sur le point de culminer avec le succès.

Le choc a commencé à prendre une couleur Barça avec le 0-1 marqué avant le quart d’heure par Griezmann, qui a facilement surpassé le Portugais Rui Silva après avoir décroché un ballon en position franche pour marquer après une passe de Sergio Busquets à Messi qui a touché Roberto Soldado pour détourner la trajectoire de l’expédition.

Le hors-jeu indiqué en première instance par l’arbitre était corrigé plus tard par VAR pour attribuer l’objectif au milieu des protestations des habitants.

Les plaintes grenadiennes sont devenues plus aiguës après le 0-2, signé par Messi à la 35e minute avec un tir serré de l’extérieur de la surface pour aboutir à une contre-attaque bien portée par Griezmann, quand il a compris qu’il y avait une main de Sergio Busquets au début du jeu.

Entre un but et l’autre, le Barça était déjà devenu un incontestable dominateur du match, étendant ses possessions malgré l’intense pression des Andalous et cherchant le déséquilibre à l’intérieur avec Messi et à droite avec un tir actif mais infructueux. Ousmane Dembele.

Un tir croisé de Roberto Soldado et un tir lâche du Vénézuélien Darwin Machís que Ter Stegen a attrapé sans problème ont été les tentatives de réaction de Grenade, qui a reçu le coup de 0-3 avant la pause.

Messi a retrouvé le coup sur coup de pied arrêté avec un tir puissant frappant le poteau que Rui Silva a tenté de couvrir sur un coup franc direct très proche de la surface après une faute du Camerounais Yan Eteki à Pedri que les rojiblancos n’ont pas non plus vu clairement.

Diego Martínez a tenté de changer de visage et de doser son équipe avec un triple changement à la mi-temps, Ter Stegen apparaissant à nouveau contre Antonio Puertas dans un bon départ en seconde période pour Grenade.

Le scénario de la première moitié a été tracé dans la seconde, car les visiteurs ont continué à dominer suffisamment le jeu, qui contrôlaient le rythme de l’affrontement à tout moment grâce au bon traitement du ballon.

Le Néerlandais Frankie De Jong, après une bonne action personnelle, brossé le 0-4, marqué par Griezmann à la minute 63 avec un tir croisé après une bonne passe Dembele.

Le match étant condamné et les deux techniciens réservant des joueurs importants de leurs équipes pour de futures nominations, comme un Messi qui a été changé par Koeman à la 65e minute, la dernière ligne droite du duel était totalement sans conséquence.

Grenade, pour ajouter l’insulte à la blessure, a joué en infériorité numérique dès la 78e minute lorsque Jesús Vallejo a été expulsé avec un carton rouge pour avoir renversé le Danois Martin Braithwaite sur une chance claire de marquer à l’extérieur.

0 – Grenade: Rui Silva; Foulquier, Duarte, Germán, Carlos Neva (Vallejo, m, 46); Yan Eteki, Montoro (Luis Milla, m 46), Yangel Herrera (Alberto Soro, m 67); Antonio Puertas, Machís (Kenedy, m.64) et Soldado (Luis Suárez, m.46).

4 – Barcelone: Ter Stegen; Dest (Junior, m.81), Umtiti, Mingueza, Jordi Alba; De Jong (Pjanic, m 65), Sergio Busquet, Pedri (Trincao, m 73); Dembele (Riqui Puig, m.73), Messi (Braithwaite, m.65) et Griezmann.

Buts: 0-1, M.12: Griezmann. 0-2, M.35: Messi. 0-3, M.42: Messi. 0-4, M.63: Griezmann.

Arbitre: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité basque). Il a expulsé le Vallejo local (m.78) avec un rouge direct pour avoir coupé une opportunité de but évidente et l’entraîneur du gardien de but de Barcelone, José Ramón de la Fuente (m.17) pour avoir protesté. Il a montré du carton jaune aux habitants Soldado (m.44) et Luis Suárez (m.73) et aux visiteurs Mingueza (m.48), Sergio Busquet (m.82) et Jordi Alba (m.86).

Incidents: La 18e journée de match de LaLiga Santander s’est déroulée au stade Nuevo Los Cármenes à huis clos. Avant le début du match, une minute de silence a été observée en raison du décès récent de l’ancien joueur de Grenade José Antonio Noya.