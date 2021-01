Ap

Dimanche 10 janvier 2021

Barcelone. Lionel Messi et Antoine Griezmann ont brillé lors de la victoire de Barcelone sur Grenade, un samedi dans la ligue de football espagnole où les températures glaciales causées par la tempête Filomena en Espagne ont infecté le Real Madrid et Osasuna, qui ont signé un match nul et vierge.

La star argentine Messi et le Français Griezmann ont marqué des doubles avec lesquels le Barça s’est battu 4-0 pour remporter sa troisième victoire consécutive du parcours.

Leo a marqué le premier de ses buts après avoir contrôlé une passe de Griezmann et placé le ballon inaccessible pour le gardien portugais Rui Silva, à 35 ans. Sept minutes plus tard, il a mis fin à une séquence de six mois et 32 ​​accusations infructueuses sans marquer de coup franc. , avec un superbe tir affleurant.

L’Argentin a facturé son troisième match avec un doublé et le deuxième en duels consécutifs pour se montrer sous sa meilleure forme et prendre la tête du score, avec 11 buts.

L’attaquant français a réalisé l’une de ses meilleures performances en culé lorsqu’il a ouvert le compte à 12 ans et à 63 ans il a signé son doublé, le deuxième de la Ligue depuis qu’il est à Barcelone après celui qu’il a réalisé le 25 août 2019 contre le Betis.

La résurgence de Barcelone -qui a remporté sa quatrième victoire lors des cinq derniers matchs-, ils l’ont avec 34 unités en troisième position, trois points derrière le Real Madrid, et quatre de l’Atlético, dont le duel contre l’Athletic Bilbao a été reporté en raison de la chutes de neige laissées par la Filomena.

Les membres de l’Athletic Club n’ont pas pu atterrir vendredi soir à l’aéroport de Barajas, à Madrid, et ont dû rentrer à Bilbao, en attendant les décisions de la ligue concernant le match. Avec ce report, l’Atlético en aura trois en suspens au calendrier. Malgré cela, c’est le leader avec 38 unités.

▲ Leo et Antoine célèbrent leur double lors de la victoire 4-0 contre Grenade.

Le champion en titre, le Real Madrid, s’est enlisé dans un duel dans de la neige légère lorsqu’il a fait match nul et vierge avec Osasuna. Les meringues ont laissé plus de points sur la route pour rester à la deuxième place avec 37 unités.

Les conditions glaciales en Navarre n’ont pas joué en faveur de Madrid, qui a traversé une odyssée la veille pour atteindre sa destination en raison des intempéries.

L’attaque merengue était inopérante avant l’avant-dernière place et sa meilleure option est venue au complément avec un tir de Marco Asensio que le gardien Sergio Herrera a rejeté à 48 ans. Le Français Karim Benzema a eu sa première approche avec un tir qu’il a envoyé aux filets mais il a été annulé par une position d’avance à 60. En 88, il était à nouveau hors-jeu, dans une action qui s’est terminée par un but, qui a également été annulée.

Pendant ce temps, le Marocain Youssef En-Nesyri a célébré un tour du chapeau, marquant à quatre, sept et 46 minutes, avec lequel Séville a battu la Real Sociedad 3-2, pour laquelle ils ont marqué avec un but contre son camp par Diego Carlos ( 5) et le Suédois Alexander Isak (14).

Séville est sixième avec 30 unités, le même montant que l’équipe de Doniostarra a une place dans le calendrier de compétition serré.