Lionel Messi il a repris la parole et, comme à chaque fois que ça arrive, c’est une nouvelle. L’Argentin a reçu son septième Pichichi en Liga en s’imposant comme le meilleur buteur de la saison 2019/20 avec 25 buts.

De cette façon, le Rosario a surpassé Telmo Zarra qui avait 6 ans et était, jusqu’à présent, le premier à ce poste. Après avoir reçu le prix, Messi a laissé quelques mots sur le football mondial actuel et n’a pas caché sa colère de devoir jouer sans public.

“Cela coûte cher, c’est horrible de jouer sans personne”, a déclaré La Pulga au journal Marca. Et il a ajouté: “C’est un sentiment très laid. Ne voir personne dans le stade, c’est comme s’entraîner et il en faut beaucoup pour entrer dans le match depuis le début.”

Pour Messi, le fait de jouer sans public dans les gradins “Cela devient très moche et c’est pourquoi vous voyez des matchs très réguliers. C’est très difficile de gagner, quel que soit le joueur contre qui vous jouez.”

Le footballeur a également déclaré que “la pandémie a beaucoup changé le football et pour le pire. Nous le voyons dans les matchs” bien qu’il soit optimiste: “J’espère que tout cela arrivera, nous pourrons récupérer les gens dans les stades et revenir à la normale. “

Enfin, le joueur a donné son avis sur le présent de Barcelone et a assuré qu’ils chercheraient à remporter à nouveau le titre de Liga. “Nous allons essayer de tout gagner, comme cela a toujours été fait dans ce club. Nous grandissons petit à petit. Il est vrai qu’il nous a fallu un peu de temps pour commencer en championnat. Nous n’aurions pas dû laisser autant de points. Je pense que nous méritions plus dans les matchs que nous avons joués sur le terrain. Alavés ou Getafe, et aussi avec le Real Madrid au Camp Nou. Lors de ces trois matches, nous avons généré de nombreuses chances de marquer un but et si nous avions converti la situation et les matchs auraient changé », a-t-il conclu.