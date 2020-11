Antoine Griezmann a parlé pour la première fois depuis son arrivée au FC Barcelona. L’attaquant s’est assis à «Universo Valdano» pour revoir sa carrière et surtout la situation actuelle au Barça. «Il est temps de remettre les choses à leur place car je tiens le coup depuis longtemps des choses, des commentaires et j’en ai assez dit », dit-il. Et c’est ce qu’il a fait. Sans éviter aucun sujet, Griezmann a évoqué son arrivée au club, la relation avec Messi, avec Setién ou la situation actuelle du club, tant institutionnelle que sportive.

Il a commencé par parler de ses débuts à la Real Sociedad et de son passage à l’Atlético, soulignant qu ‘«au début c’était difficile pour moi» de m’intégrer dans la discipline Cholo. Là, il a vécu l’un des moments les plus compliqués de sa carrière: «La finale de Milan est quelque chose de très difficile à évoquer. Je suis sûr que si je ne rate pas le penalty, ce sera une autre histoire ».

Votre situation dans le Sportif l’été a commencé à mal tourner avant son départ, avec le documentaire controversé qu’il a enregistré pour annoncer qu’il restait: «Les gens pensaient que c’était un jeu, que je voulais rire d’une équipe ou d’une autre. Je voulais montrer ce que je ressentais, comment tu peux mal dormir parce que tu ne sais pas quoi faire. Votre femme, vos parents, vos amis vous parlent et à la fin la décision vous appartient. Un commentaire vous donne des doutes et vous affecte. Mes parents n’ont pas aimé le documentaire et voulaient me voir à Barcelone».

«La décision» a suscité une polémique tant dans le rojiblanco que dans le culé et cela n’a pas quitté après avoir confirmé son arrivée au Camp Nou: «Il avait rejeté le Barça un an auparavant. Il se peut qu’il y ait eu des commentaires, dans le vestiaire, dans les journalistes, les fans … C’est pourquoi j’ai dit que je m’excuserais mais du terrain».

Griezmann n’a pas encore réussi à trouver sa place au Barça, ce qu’il attribue en partie au conseil d’administration et à l’étrange année qu’il a dû vivre: «En un an et demi, j’ai eu trois entraîneurs. Quand tu viens d’une équipe qui est le contraire et que tu as trois entraîneurs avec une pandémie de trois mois sans jouer, c’est difficile. Si j’ai besoin de temps pour m’adapter, alors encore plus ».

Pourtant, Griezmann est conscient que sa meilleure version n’est pas vue: “J’accepte les critiques car ce n’est pas le meilleur Griezmann que nous voyons”. Cependant, il considère que parfois les critiques sont disproportionnées car «quand elles perdent, elles me frappent en premier et comme je ne parle pas, je suis une cible facile».

Controverses avec Messi

Messi a été particulièrement blessé par son premier rejet du Barça. «Il m’a dit que lorsque j’ai rejeté la première offre l’a baisé parce qu’il a fait des commentaires publics»A reconnu Griezmann. Cependant, le Gaulois affirme que «depuis que nous sommes compagnons, il est mort avec moi et c’est ce que je remarque chaque jour».

C’est précisément sa relation avec Messi celui qui a été à l’honneur depuis son arrivée. Griezmann voulait se distancier des déclarations de sa personne de confiance: «Depuis le jour de mon mariage, je n’ai pas eu de relation avec lui. Comme je ne parle pas, ma sœur qui est ma représentante et mes parents non plus, il le fait et a son avis et peut me créer des problèmes.

“Leo sait le respect que j’ai pour lui”, dit le joueur du Barça. Par ailleurs, il a clarifié avec l’Argentine la polémique de ces dernières semaines: «Je lui ai dit que je n’ai rien à voir avec eux. Mon oncle a aussi dit mais je n’ai même pas son téléphone. Je n’aime pas parler, mais cette fois c’était important.

Relation avec Valverde, Setién et Koeman

Sur la relation avec ses coachs, il a également souhaité clarifier la controverse avec Koeman après quelques déclarations lors d’une concentration avec la France. L’attaquant a souligné que Deschamps savait comment obtenir sa meilleure version mais “C’était un message qui signifie qu’il sait parce qu’il a été interrogé et il a été interprété que le message était pour Koeman”.

A propos de ses deux anciens entraîneurs, Valverde et SetiénIl a précisé ses bonnes relations avec le premier, à qui il doit «beaucoup». «J’ai beaucoup de respect pour lui. Il me mettait toujours et je me sentais en confiance », a-t-il déclaré.

Ce n’était pas comme ça avec le Cantabrique. Avec Quique Setién, Griezmann avait ses avantages et ses inconvénients, bien que cela minimise ce qui s’est passé. Il voulait également souligner que appris «beaucoup de la sortie du ballon et quelques décoches que je peux faire ».

Respect à match contre l’Atlético de la saison dernière, au cours de laquelle il a joué cinq minutes, souligne que l’entraîneur l’a recherché après le match et qu’il n’a pas répondu à son appel, auquel l’entraîneur lui a demandé «jusqu’à quand allait-il être en colère». «Je lui ai dit que j’allais travailler et que si je voulais le porter, je pourrais le porter, et sinon, alors non», dit-il.

Crise du sport

Griezmann reconnaît que son passage à Barcelone ne coïncide pas avec le meilleur moment sportif du club: “Nous avons été difficiles pendant deux ans”. Cependant, le footballeur estime que l’équipe a un “niveau pour montrer que nous pouvons gagner et nous devons réagir”. Il n’exclut pas le Barça pour les titres et estime que le moment est venu de faire un pas en avant: «Il y a encore beaucoup de Ligue, beaucoup de Champions et beaucoup de matchs. Je dois prouver que je vaux pour ce club ».

Sur le calendrier serré, que beaucoup soulignent comme la cause des nombreuses et graves blessures, le joueur a également pense qu’il y a “beaucoup de partis” et reconnaît que le manque de préparation est l’un des facteurs qui affectent le plus: «Tous les trois jours tu joues, les gens se blessent parce que nous n’avons pas tellement l’habitude de jouer. Nous n’avons pas joué à un jeu depuis trois mois et cela se complique. Il faut jouer mais ça devient difficile.