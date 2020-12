Leo Messi, lors d’un match contre Valladolid EP

L’attaquant du FC Barcelone Leo Messi a de nouveau reconnu son prédilection sur les bancs pour Pep Guardiola, de ce qu’il a reçu du technicien ainsi que de Luis Enrique, “les deux meilleurs”, et les a remerciés pour la “croissance” en tant que joueur dont il a fait l’expérience.

“Il a quelque chose de spécial (Guardiola), je ne sais pas. Il vous fait voir les choses d’une certaine manière, comment il a préparé les matchs, défensivement et attaquer. Où était le match, que fallait-il faire pour gagner les matchs », raconte l’Argentin, dans un autre aperçu de l’interview de Jordi Evole diffusée ce dimanche sur laSexta.

Le capitaine du Barça révélera son état d’esprit et la manière de gérer une situation de affrontement avec le club en début de saison, pour son souhait non partagé de quitter Barcelone. Dans l’une des avant-premières de l’interview, Messi reconnaît son admiration et sa gratitude envers Guardiola et Luis Enrique.

«J’ai eu la malchance entre guillemets que j’ai passé beaucoup de temps avec Guardiola et Luis Enrique, les deux meilleurs. Les avoir si souvent et si vite m’a fait grandir beaucoup dans le football et dans la sagesse tactique qu’ils m’ont enseignée », conclut-il.