Mis à jour le 29/11/2020 à 21:31

Si quelqu’un manquait pour lui rendre hommage Diego Maradona et c’était très attendu par le monde entier du football, c’était Lionel Messi. Le crack barcelonais n’a pas hésité à le célébrer lors du duel contre Osasuna avec le meilleur geste auquel on puisse penser. Cependant, comme l’exige le règlement de la FIFA, il a été averti par l’arbitre Mateu Lahoz.

Le ’10’ de Barcelone a cherché son but contre Osasuna et il est sorti non pas un simple but, mais un but, dans le meilleur style de la ‘Pelusa’. Qu’a fait Leo? Il a enlevé le blaugrana et avait en dessous les Old Boys de Newell, le même que celui utilisé par son idole. Meilleur dévouement, impossible.

Avec les deux mains levées après un baiser dans chaque paume et regardant le ciel, tout comme Diego l’aurait fait dans ce match en 93 avec le maillot “ Leper ”, Messi a dédié son but à l’éternel Diego, comme il le dirait pendant des heures. après.

Mais ce n’était pas tout. Comme prévu, il a été réprimandé pour avoir enlevé sa chemise –blâme qui coûtera 3.000 euros-, mais ce qui a le plus retenu l’attention, c’est le rapport de l’arbitre. Un autre hommage pour «D10S»?

«A la 73e minute, le joueur (10) Messi Cuccittini, Lionel Andres a été averti pour la raison suivante: Pour avoir enlevé son maillot, après avoir marqué un but, montrant un nouveau maillot de l’équipe des Newell’s Old Boys, de la saison 93/94 , avec le numéro 10 au dos », lit-on.

De cette manière, protégé par la règle 12 de la FIFA, le rapport, qui était sûrement celui qui lui a coûté le plus à écrire et celui qui a fait le plus d’efforts, mentionne non seulement l’action d’avertir Messi, mais aussi un petit message entre les lignes pour le maximum idole du football mondial.

