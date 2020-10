Ce sont les nouvelles qui ont choqué les fans de football de toute l’Europe.

Alors que des joueurs comme le Real Madrid, Liverpool et le Bayern Munich jouaient au football de la Ligue des champions, le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a annoncé que lui et le reste du conseil d’administration du club démissionnaient avec effet immédiat.

Cela ne s’est pas arrêté là cependant, avec son dernier acte en tant que président du Barça, Bartomeu a confirmé qu’il venait d’accepter une offre pour que le club participe à une prochaine Super League européenne – une pour usurper la Ligue des champions, et une qui «garantirait les finances du club “

Mais qu’est-ce que tout cela signifie pour le Camp Nou? Et surtout, que se passe-t-il ensuite?

Qu’est-ce que cela signifie pour le club?

Il est juste de dire que Barcelone n’a pas toujours été le monstre du football européen qu’il est aujourd’hui.

Les fans d’une jeune génération ne connaissent que le succès au Camp Nou, mais il fut un temps – du milieu à la fin des années 80 et au début des années 2000 – où les joueurs médiocres sur le terrain et les combats contre le terrain signifiaient que les Blaugrana étaient embourbés. controverse presque chaque semaine et a eu du mal à déranger le sommet de la Liga.

Vous pouvez cependant plaider en disant qu’il n’y a jamais eu de Barcelone plus dysfonctionnelle que celle de Bartomeu.

Un catalogue de décisions catastrophiques a conduit l’une des plus grandes entreprises sportives du sport à lutter pour payer les factures, au point où Bartomeu et son conseil d’administration pourraient faire face à une action civile les tenant personnellement responsables du déficit budgétaire qui les a laissés dans un tel le chaos.

La vente record de Neymar a vu 222 millions d’euros gaspillés, une comptabilité créative a dû être concoctée avec les ventes d’Arthur Melo / Miralem Pjanić juste afin de garder le loup de la porte et l’année dernière, il a même été révélé que le club avait embauché une entreprise de médias sociaux pour créer de faux comptes pour renforcer la réputation du conseil et souiller celles de ses principaux acteurs.

Cela a été scandale après scandale et laisse le Barça en plein désarroi.

Tous les sondages suggèrent que Victor Font sera ce président avant les élections de mars 2021 et en tant que PDG et co-fondateur de Delta Partners, il a près de trois décennies d’expérience dans le monde des télécommunications et des médias.

Il aura besoin de chaque minute de cette expérience une fois qu’il sera sur la sellette de Barcelone, car ils n’ont jamais eu plus besoin de leadership que maintenant.

Une escouade aux salaires gonflés et qui a besoin de rajeunissement; un entraîneur qui est nouveau dans le travail et apparemment hors de sa profondeur; les nouvelles qu’ils seront les ancêtres des plans pour déchirer le football sur le continent; et les contraintes financières de leur propre chef; il se passe beaucoup de choses là-bas.

En ce moment, Barcelone se sent comme l’Enron du sport dont le château de cartes s’écroulera avec le moindre vent.

Qu’est-ce que cela signifie pour Ronald Koeman?

Koeman a répondu à l’appel de Bartomeu cet été et est entré tête baissée dans une tempête.

Le Néerlandais n’avait pas caché son ambition de diriger le club qu’il avait représenté en tant que joueur dans les années 1990. Mais même les joueurs de la stature de Koeman ne tardent pas à faire leurs preuves en Catalogne.

Une défaite en Classique le week-end dernier a mis le cap sur un début de saison qui a été tout sauf stellaire, mais la question de l’avenir de Koeman était un football politique quelques instants après l’embauche du vainqueur de la Coupe d’Europe.

Le leader présidentiel Font a clairement indiqué dans ses déclarations à la presse que Xavi Hernandez était son candidat idéal pour ramener Barcelone à leur ancienne gloire et n’aurait aucun problème à limoger l’ancien patron des Pays-Bas comme l’un de ses premiers actes.

Cela serait rendu impossible si ce côté actuel des Blaugrana balayait tout devant eux, mais la simple réponse à cela est qu’ils ne le sont tout simplement pas.

Koeman se verra certainement montrer la porte à un moment donné dans un proche avenir, mais la question la plus pertinente est peut-être la suivante: pourquoi quelqu’un voudrait-il cet emploi en premier lieu?

Qu’est-ce que cela signifie pour Lionel Messi?

La nouvelle de la démission massive mardi a été une énorme victoire pour un homme: Lionel Messi.

Le plus grand joueur de l’histoire du jeu a été presque forcé de quitter son propre club cet été en raison de ce qu’il percevait comme un manque de confiance de la part des membres du conseil.

Une politique de transfert désastreuse avait laissé Barcelone incapable de rivaliser avec les meilleurs d’Europe, et ce sentiment s’est aggravé en août lorsque les hommes de Quique Setien ont affronté le Bayern en Ligue des champions et ont été écartés de manière vraiment embarrassante.

Le visage de Messi à temps plein vous a dit tout ce que vous deviez savoir sur le résultat à Lisbonne et quelques semaines plus tard, le vainqueur du Ballon d’Or a envoyé son désormais tristement célèbre fax informant les responsables de sa décision de partir.

Comme on le sait désormais, des semaines de spéculation ont suivi, mais une entente cordiale a été conclue en septembre et un Messi assiégé est resté pour voir son contrat, plutôt que de poursuivre le club qu’il aimait.

Il semblait certain que l’attaquant argentin partirait sous la direction de Bartomeu, mais maintenant, l’avenir de Messi est marié au club qu’il a connu toute sa vie.

À première vue, cela peut sembler positif.

Mais grattez un peu plus la surface et il est évident que les salaires étonnants de Messi paralysent les finances, tandis que ses performances – bien que toujours exceptionnelles – entravent l’équipe dans son ensemble.

Certaines questions difficiles doivent être posées au cours des prochains mois, mais allons-nous considérer cet été comme une occasion manquée pour Barcelone?