▲ Lorsque la star de Barcelone n’est pas arrivée, un enfant portant le maillot argentin a montré son chagrin devant les installations de la ville sportive de Joan Gamper. . Photo

De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 31 août 2020, p. 4

L’histoire d’adieu de Lionel Me-ssi à Barcelone a encore des épisodes à raconter et l’intrigue semble de plus en plus compliquée. La star de Rosario, comme il l’a annoncé, n’a pas semblé hier être testée pour la détection des coronavirus comme tous les membres de l’équipe du Barça et il est prévisible qu’il n’assistera pas au premier entraînement de la pré-saison ce lundi.

Pendant ce temps, la Liga a resserré les rangs avec Barcelone et a accepté: le contrat avec l’Argentin est toujours en vigueur, dit l’organisation, et si vous voulez quitter le club, vous devrez payer la clause de résiliation scandaleuse de 700 millions d’euros.

Les avocats de Messi affirment que la disposition contractuelle lui permettant de partir à la fin de la saison en tant qu’agent libre reste en vigueur. Cependant, Barcelone soutient qu’elle a expiré le 10 juin. Un conflit juridique est aperçu, la star faisant valoir que la saison a été prolongée en raison de la pandémie de coronavirus.

Le club, quant à lui, a réitéré sa position de ne pas négocier concernant un éventuel départ anticipé de la star argentine, et a averti que le président Josep Bartomeu ne s’asseoirait que pour parler de prolonger son contrat au-delà de la saison prochaine.

La Ligue a fait sa première déclaration sur l’affaire et a été d’accord avec Barcelone, affirmant que le contrat de Messi est actuellement en vigueur et qu’il n’autorisera pas le transfert du joueur dans une autre équipe s’il n’a pas précédemment payé le montant d’une clause de résiliation. .

Le président de la Liga, Javier Tebas, évoquait il y a quelques mois que le tournoi n’avait pas été affecté dans ses finances lorsque Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid pour signer avec la Juventus, sans percevoir de baisse de son audience ou de ses droits audiovisuels. Mais il a reconnu que le départ de Messi serait remarqué.

Pendant ce temps, les médias locaux assurent que Josep Guardiola, entraîneur de Manchester United, est à Barcelone pour un éventuel entretien avec le Rosario, avec l’intention de le signer pour l’équipe anglaise.

Avec des informations d’Ap