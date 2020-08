On ne lâche plus le masque ni pour écrire un article sur le football. Cependant, nous maintenons la fiction que l’obsession pandémique est compatible avec la dévotion sportive, quand ce n’est qu’une astuce néocortex. Nous prétendons être dévastés par l’exil de Messi dans un émirat, après avoir subi la Ligue des champions de football sauvée par les émissions de radio, il était préférable de ne pas regarder cette lande. Sans parler du bavardage actuel de la NBA à Disneyland, des dunks emballés sous vide. Les champions n’ont pas concouru sérieusement depuis un an, et en plus ils font semblant de vous ennuyer avec leurs exploits antédiluviens. Ils ont été réduits à la caricature d’un jeu vidéo.

On ne discute pas si Messi est Dieu, mais s’il est vieux. Et surtout, il faut décréter qu’il n’est personne sans son public, ces fourmis grégaires que la grande entreprise a sous-estimées et sans lesquelles il ne survivra pas. Pour ne pas se concentrer sur le meilleur footballeur de tous les temps, la même circonstance ravage Mbappé, Benzema ou Pérez. Maintenant que l’existence est contestée à vie ou à mort, nous préférons avoir un épidémiologiste à nos côtés, pour nommer un autre professionnel du domaine de la fiction.

Messi et sa lignée semblent trop vieux aujourd’hui pour apparaître en short, des enfants âgés qui n’ont pas découvert que la chose est grave. L’évocation phénoménale dans laquelle nous sommes impliqués agit comme un recul. Nous ne sommes pas enthousiasmés par les années vécues avec un champion égalé uniquement par Michael Jordan, Michael Phelps ou Sergei Bubka, nous sommes rattrapés par les temps où il n’y avait pas de coronavirus. Le spoiler rappelle alors les millions en jeu, mais la tourmente commerciale est aussi un pachanga. Les chiffres mélangés ne sont pas irréels parce qu’ils sont énormes, mais parce qu’ils tomberont à zéro avec la grande inflation. Le monde était sombre, sans étoiles, Messi n’aura même pas à éteindre sa lumière.