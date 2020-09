L’avenir de Lionel Messi à Barcelone ne semblait pas plus proche d’être résolu après la première rencontre entre le père du joueur et les responsables du club mercredi sans accord, a déclaré une personne au courant de la situation à l’Associated Press.

La personne a déclaré que le président du club, Josep Bartomeu, s’était entretenu pendant plus de 90 minutes avec Jorge Messi pour discuter de la demande de la star argentine de quitter le club, mais qu’aucune des parties n’avait fait de concessions.

Le fonctionnaire a parlé sous couvert d’anonymat car la personne n’était pas autorisée à parler publiquement de la réunion privée.

Lionel Messi a déclaré la semaine dernière à Barcelone qu’il souhaitait quitter le club et a invoqué une clause contractuelle qui lui permettait de partir gratuitement à la fin de la saison. Mais Barcelone a affirmé que la clause expirait en juin et a déclaré qu’il devait voir son contrat jusqu’en juin 2021, à moins que la clause de rachat de 700 millions d’euros (837 millions de dollars) ne soit payée.

Le responsable de Barcelone Javier Bordas et le frère de Messi, Rodrigo, étaient également présents. Un avocat de la famille Messi était également présent. Au cours de ce qui a été décrit comme une réunion cordiale, toutes les parties ont clairement indiqué leur position – Jorge Messi a déclaré que le joueur voulait partir et Barcelone a déclaré qu’il n’accepterait pas sa demande de transfert.

Aucune autre réunion n’était prévue dans l’immédiat et les prochaines étapes n’étaient pas claires.

Barcelone a déclaré qu’il espérait toujours que Lionel Messi pourrait changer d’avis sur son départ.

Les représentants du joueur affirment que la clause lui permettant de quitter le club devrait toujours être valide car la saison a été repoussée par la pandémie de coronavirus. Barcelone a réitéré qu’ils tiendraient le joueur à son contrat.

Jorge Messi, qui est également l’agent de Messi, était discret lorsqu’il est arrivé en Espagne en provenance d’Argentine plus tôt mercredi.

«Je ne sais rien», a déclaré Jorge Messi dans de brefs commentaires après avoir été interrogé à l’aéroport.

La chaîne de télévision espagnole Cuatro a rapporté plus tard que Jorge Messi avait déclaré qu’il serait «difficile» pour son fils de rester à Barcelone. Il n’a pas élaboré.

Barcelone a déclaré que cela ne faciliterait pas le départ de Messi et ne négocierait qu’une prolongation de contrat. Le club a offert à l’Argentin une prolongation de deux ans qui le garderait avec Barcelone pendant la saison 2022-23.

En plus de rencontrer le père de Messi, Barcelone a déclaré qu’il souhaitait également rencontrer personnellement le joueur pour essayer de changer d’avis sur son départ. Le club a déclaré qu’il avait tout fait pour essayer de convaincre Messi de terminer sa carrière dans le club où il a commencé il y a près de 20 ans.

Lionel Messi n’a pas rencontré les responsables du club depuis l’annonce de sa décision de partir et n’a rien dit publiquement depuis la défaite 8-2 de Barcelone contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions le 14 août. La défaite qui a clôturé une saison difficile pour le Bayern Munich. club, son premier sans titre depuis 2007-08.

Messi, 33 ans, avait été franc contre les officiels du club au cours de la saison et il ne s’est pas présenté au club depuis que l’équipe est revenue à l’entraînement lundi. Il a également sauté les tests de coronavirus requis que l’équipe a subis dimanche.

Barcelone n’a pas dit s’il entreprendrait une action contre le joueur en raison de son absence.

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a déclaré que la décision de Messi n’était pas «quelque chose qui nous préoccupe», mais il espérait que le joueur rival resterait avec Barcelone.

“Il a gagné le droit de décider de son avenir”, a déclaré Ramos. «Je ne sais pas s’il le fera de la meilleure façon, mais bien sûr, pour le football espagnol, pour Barcelone et pour nous, qui aimons gagner en jouant contre les meilleurs, nous aimerions qu’il reste. Cela rend la ligue et Barcelone meilleures, et cela rend les “clásicos” plus beaux.

Le coéquipier de Messi à Barcelone, Frenkie de Jong, a déclaré qu’il était dans le noir comme tout le monde.

“C’est une sorte de chaos maintenant, beaucoup de choses se passent”, a déclaré De Jong, qui est avec l’équipe nationale des Pays-Bas. «Mais je n’ai pas parlé personnellement avec Messi, ni avec le club. Je verrai quand j’arriverai après cette semaine à Barcelone comment les choses se passent et ce qui se passe réellement. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer.

Barcelone devrait débuter sa saison contre Villarreal dans le championnat espagnol à la fin du mois.