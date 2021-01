Avant l’éternelle question “Leo Messi ou Cristiano Ronaldo?” Milieu de terrain de la Juventus Arthur Melo s’est récemment penché pour l’attaquant portugais. Le Brésilien, qui a eu l’occasion de partager une équipe avec les deux stars, souligne le leadership de Madère sur le terrain et également dans le vestiaire.

“Ce sont tous les deux de grands leaders, mais je préfère Cristiano Ronaldo”, Il a dit Arthur Melo, forcé de choisir entre l’avant de la Juventus ou le capitaine du Barcelone sur lequel des deux était le plus leader dans une interview avec la chaîne brésilienne Desimpedidos do Brasil.

«Chacun a sa propre façon de faire preuve de leadership», a-t-il commenté. Arthur Melo, qui s’est rendu à Turin l’été dernier après deux saisons à Barcelone. “Leo (Messi) le manifeste par des gestes, même si cela ne semble pas être le cas pour beaucoup. Sur le terrain, il montre qu’il est le leader lorsqu’il reçoit le ballon, avec sa soif de but et son envie de gagner le match », confie-t-il à propos du capitaine du Barça, qui a récemment reçu sa punition après avoir vu le rouge en finale de Super Coupe.

Depuis son arrivée à la Juventus à Turin, Arthur a eu l’occasion d’en savoir plus sur Cristiano Ronaldo et sa capacité à agir en tant que leader sur le terrain et dans le vestiaire se démarque de lui. “Cris (Cristiano) est un garçon qui s’exprime davantage avec ses bras, ses mots et évidemment quand il a le ballon aux pieds, il veut marquer”, dit-il.

«Dans le vestiaire il est très participatif, il y a des gens avec qui il a plus d’affinités mais il est d’accord avec tout le monde, il parle à tout le monde. Nous ne sommes pas amis au point de nous retrouver à la maison pour prendre un café mais nous avons une bonne relation », avoue Arthur.

Pourtant, Arthur assure que le choix entre l’un et l’autre n’est pas facile. «C’est difficile, dans un match, l’un marque cinq buts et l’autre aussi. Ce sont tous les deux de bons leaders, mais je choisis Cristiano, avec qui je joue actuellement », confie le milieu de terrain brésilien, sur le point de disputer la finale de la Super Coupe d’Italie contre Naples (mercredi 20).