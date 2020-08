Josep Maria Bartomeu hier il a été photographié à côté de Trincao après la signature du contrat portugais, mais sa tête devait être ailleurs, chez un autre joueur, avec lequel il est difficile d’imaginer qu’il sera à nouveau photographié de manière amicale. Leo Messi a décidé de quitter le Barça. Il veut le faire gratuitement. Et le club et son président cherchent à empêcher à la fois une chose et une autre. Aime penser à Trincao.

Depuis les bureaux, il est assuré que Bartomeu répète qu’il est nécessaire de le faire rester tel qu’il est et qu’il ne veut pas poursuivre le conflit. Cela donne le sentiment qu’il est en retard, que pas un face à face entre les deux n’éviterait ce qui semble inévitable hier et aujourd’hui.

L’Argentin l’a contacté Manchester City de Pep Guardiola, l’entraîneur qui a tiré le meilleur parti de lui. Une réunion brutale appelée à secouer l’industrie du football. Ce serait le projet gagnant qu’il recherche à 33 ans, dans la Ligue la plus résonnante de la planète et dans une équipe dans laquelle, surtout, il coïnciderait avec un autre ami. Kun Agüero serait le nouveau compadre, Relais intime et compagnon de Luis Suárez.

Approbation de la FIFA

Ses négociations avec City auraient commencé et peuvent être fluides, mais l’accord mondial ne peut pas être considéré comme rapide. Le Barça tente de se battre par Messi revendiquant la validité d’un contrat qui, apparemment, peut être interprété de manière opposée en fonction des intérêts.

Messi aurait assuré aux responsables de City que la clause de sortie, en vertu de la saison inhabituelle et prolongée, lui permettrait de partir pour le bien de l’entité du Barça. La FIFA protégerait le joueur et lui accorderait le transfert si le club de Manchester le demandait. Reste à voir si les Anglais veulent entrer dans la mêlée avec le Barça, qui comprend que la clause est claire, qu’ils avaient une marge maximale jusqu’au 10 juin pour partir librement, et le burofax ne peut être interprété que comme une forme de pression.

Ce qui semble conduire le conflit dans deux directions: ou le Barça et Messi vont au tribunal et pour voir quelle compensation un juge décidera un jour, avec l’usure des deux que cela signifierait, à part triste après tant d’années, ou ils s’assoient pour parler, avec City au téléphone, sur quel type d’opération permettrait à l’Argentin de partir, laissant quelques millions dans la surface battue de Barcelone et accessoirement quelques joueurs d’échange.

Apparence de normalité

Bartomeu, à ce jour, résiste à abandonner le meilleur footballeur de l’histoire. Il ne veut pas être le président qui laisse échapper le Rosario, insiste-t-il. Il ne veut pas le vendre et croit avoir la loi, contre laquelle il ne veut pas faire appel, de son côté. Mais Messi est catégorique dans sa détermination à quitter sa base de Castelldefels. Et quand une star veut y aller, l’histoire – Neymar mis à part – montre qu’il y parvient généralement.

En surface, le club a fait voir hier que rien d’anormal ne se passait dans ses entrailles troublées. La crise institutionnelle causée par la grossièreté de Messi a été traitée comme une crise sportive avec l’apparition de Ramon Planes, le nouveau secrétaire technique et le premier à ouvrir officiellement la bouche au club depuis le déclenchement de la guerre de Burofax.

« Nous n’envisageons aucune sortie de Messi au niveau contractuel. Nous voulons qu’il reste. Notre idée est de construire un cycle gagnant autour du meilleur joueur du monde », a-t-il déclaré. Il l’a fait après une conversation informelle avec le président, le PDG Òscar Grau et Javier Bordas, manager de la première équipe, pendant l’acte avec Trincao.

La convulsion autour du départ de Messi se produit dans un scénario électoral dans lequel s’affrontent les candidats qui punissent verbalement la direction de Bartomeu le plus fort et exigent sa démission, ce que le président continue d’ailleurs sans réfléchir malgré les cris assourdissants autour de lui. L’un de ces aspirants au trône du club, Jordi Farré, a profité de l’indignation avec des procédures rapides pour lancer la motion de censure.

Au commandement de Koeman

Messi est devenu une arme de lancer électorale mais pas un footballeur capricieux, par conséquent, selon son environnement, il est disposé à se présenter aux tests médicaux du dimanche et à s’entraîner aux ordres de Koeman dès lundi pour ne tomber dans aucune indiscipline.

Là, vous verrez les visages avec Busquets et Ansu Fati, qui hier ont avancé leur retour à l’entraînement, et le reste de leurs coéquipiers. Aussi, par la force, avec d’autres rejetés par l’entraîneur. Certains apparaîtront donc stimulés par le caractère exigeant de Koeman et d’autres, comme Messi lui-même, la tête ailleurs. Tout comme Bartomeu hier avec Trincao.