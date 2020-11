▲ Le Mexicain Héctor Herrera (en arrière-plan) a joué 62 minutes lors de la victoire 4-1 de l’Atlético de Madrid contre Cadix. Afp photo

Afp

Journal La Jornada

Dimanche 8 novembre 2020, p. a11

Madrid. Messi est sorti du banc des remplaçants pour soulager Ansu Fati, blessé, et a contribué un doublé pour la victoire 5-2 de Barcelone contre le Betis, où les Mexicains Andrés Guarded et Diego Lainez n’avaient aucune activité. De cette façon, le club catalan a mis fin à une séquence de quatre matches sans victoire. Une journée inquiétante pour le Real Madrid, qui a annoncé que Casemiro et Eden Hazard étaient positifs pour le coronavirus, à la veille de leur visite à Valence.

Le Français Ousmane Dembélé a ouvert le score pour les Catalans à la 22e minute, Toni Sanabria à égalité à 45 ans, Antoine Griezmann a fait 2-1 avec un but vide après une passe de Leo Messi à 48, qui a scellé le penalty 3-1 à 61.

Loren Morón a fait 3-2 à 72, mais Messi était chargé de faire 4-2 à 80 et Pedri a marqué 5-2 à la fin du match pour clôturer la victoire contre le Betis qui a terminé avec 10 en raison de l’expulsion d’Aissa Mandi .

«Leo avait quitté le match contre le Dynamo Kiev avec un certain inconfort. Je n’étais pas en mesure de jouer comme partant », a expliqué l’entraîneur Ronald Koeman.

Avec une demi-heure de jeu, Ansu Fati a été renversé dans la zone dans une action qui a été marquée comme une pénalité, mais Griezmann n’a pas réussi à charger. Le jeune prodige du Barça s’est plaint de son genou gauche et plus tard, il a été rapporté qu’il avait subi une déchirure du ménisque interne. C’est là que Messi a émergé à la rescousse.

L’Atlético de Madrid était provisoirement co-leader en s’imposant 4-0 contre le promu Cadix. Un duel où le Mexicain Héctor Herrera a joué 62 minutes avec la boîte à matelas.

Le Portugais João Félix a ouvert le score avec une tête à la huitième minute, et répété à 90, Marcos Llorente a porté le score à 2-0 avec un tir près du poteau à 22 ans, et Luis Suárez a fait 3-0 à 51 ans, avec ce set Atlético reste invaincu.

Là où il y a des inquiétudes, c’est au Real Madrid après les résultats positifs de Covid-19 par Casemiro et Eden Hazard, à la veille de visiter Valence.

Le reste des joueurs et membres de l’équipe technique ont été testés négatifs lors de ces tests vendredi, avant d’être soumis à de nouvelles études samedi matin.

Il est à nouveau confirmé que tous, à l’exception de Casemiro et Hazard, ont renvoyé des résultats négatifs aux tests antigéniques effectués ce matin, a rapporté l’équipe de merengue dans un communiqué.

C’est déroutant car on ne sait jamais ce qui va se passer. Vous ne savez pas quand vous serez positif ou non. C’est ce qui s’est passé (avec Hazard et Casemiro), a déclaré l’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane.

Il n’y avait rien de spécial, ce sont des gens responsables, qui font attention; évidemment j’aurais préféré les avoir, a ajouté le technicien merengue.