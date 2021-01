Leo Messi s’éloigne d’un défenseur lors d’un match de la Ligue .

Avec la présence de Leo Messi, qui a servi les deux matchs de pénalité et est sur la liste de l’équipe et s’est remis de son inconfort musculaire, Barcelone son futur échanson est en jeu à Vallecas contre Rayo, où l’entraîneur Ronald Koeman doit décider des aspirations de son équipe dans cette compétition.

Mis à part tous, Sergiño Dest, qui n’a pas joué depuis plusieurs matchs en raison de problèmes physiques, a recommencé à faire de l’exercice seul et sera absent, ainsi que Sergi Roberto. On s’attendait à ce que l’équipe de jeunes soit licenciée et est revenu dans l’équipe, après quelques mois d’absence – porté disparu depuis le 21 novembre, date à laquelle il s’est effondré dans le Wanda Metropolitano contre l’Atlético de Madrid – mais n’a pas encore reçu de congé médical.

Sergi Roberto a subi une rupture des ischio-jambiers de la cuisse droite et sa perte a donné à Dest de nombreux matchs, au point qu’il souffre d’une surcharge musculaire et, pour cette raison, Koeman a compté sur Óscar Mingueza ponctuellement dans cette démarcation.

Malgré le mauvais corps qui l’a quitté après la finale de la Super Coupe, Messi peut tirer des conclusions positives de cette défaite et de son absence de l’équipe en raison de l’expulsion, puisque vous vous serez remis de vos problèmes musculaires et il a vu comment son équipe continue d’avancer dans la Copa del Rey et a ajouté une autre victoire en Ligue, bien qu’avec de nombreux doutes dans son jeu.

Il n’y a aucun doute sur l’alignement de Neto dans l’objectif. Dans l’axe central, Umtiti, qui jouait déjà à Elche, pourrait continuer, tandis que Junior Firpo pourrait soulager Alba de quelques minutes. Avec Sergio Busquets, bien sûr dans le onze, puisqu’il se reposera contre l’Athletic en raison de l’accumulation de cartons jaunes, Pjanic pourrait donner du repos à Frenkie de Jong, l’un des joueurs les plus en forme de l’équipe du Barça, et à Trincao, si Koeman décide de donner une petite pause à Dembélé, il pourrait avoir ses premières minutes comme entrée.

Dans tout les cas, Koeman n’a pas l’air de réserver plusieurs de ses titres dans une compétition dans laquelle l’Atlético de Madrid et le Real Madrid ont déjà été laissés de côté. Devant sera Rayo Vallecano, qui cherchera la surprise après avoir chuté bruyamment contre Majorque le dernier jour et arrêté ses options de promotion directe en tombant face à un rival direct.

L’équipe de Madrid, qui Il était enthousiasmé par la Coupe après avoir atteint les huitièmes de finale, ne voit pas de bon œil son match nul contre Barcelone puisque l’objectif n’était pas de l’abandonner et face à l’équipe catalane, ils voient leurs options réduites. Rayo affrontera beaucoup le match épuisé des troupes, puisqu’il a plusieurs blessés dus au coronavirus auquel s’ajoute un acteur fondamental des onze d’Iraola, le centre uruguayen Emiliano Velázquez, qui sera remplacé par Esteban Saveljich.

L’entraîneur basque effectuera quelques rotations dans vos onze, malgré le peu de troupes dont il dispose, et des joueurs comme Joni Montiel ou l’attaquant franco-marocain Yacine Qasmi pourraient avoir quelques minutes.

Barcelone et Rayo se sont rencontrés dix-neuf fois -18 en Ligue et une fois en Copa del Rey- au stade de Vallecas, avec un bilan de dix victoires pour l’équipe catalane, qui n’a pas perdu sur la piste franco-rouge depuis 2002. Que année, le Lightning a réalisé quelque chose qu’il n’avait jamais réalisé, l’a battu deux fois.

Files d’attente probables

Vallecano Ray: Dimitrievski; Advíncula, Saveljich, Catena, Fran García; Comesaña, Trejo; Isi, Montiel, Álvaro; et Qasmi.

FC Barcelona: Net; Mingueza, Araujo, Umtiti, Junior Firpo; De Jong ou Pjanic, Busquets, Pedri; Trincao ou Dembélé, Messi et Griezmann.

Arbitre: Guillermo Cuadra Fernández (Comité des Baléares).

Stade: Vallecas.