Madrid. Dans un Ă©pisode de sincĂ©ritĂ©, l’Argentin Lionel Messi, attaquant de Barcelone, a considĂ©rĂ© Pep Guardiola et Luis Enrique comme les meilleurs entraĂźneurs qu’il ait jamais eu et les a remerciĂ©s pour la croissance en tant que joueur qu’il a connu sous ses ordres.

Il a quelque chose de spĂ©cial (Guardiola), je ne sais pas. Cela vous fait voir les choses d’une maniĂšre diffĂ©rente, comment il a prĂ©parĂ© les matchs, dĂ©fensivement et attaquer. Il a expliquĂ© le match, ce que nous devions faire pour gagner chaque duel, a dĂ©clarĂ© l’attaquant avant une interview avec le programme espagnol La Sexta.

J’ai eu la malchance entre guillemets d’avoir Guardiola et Luis Enrique, les deux meilleurs, pendant longtemps. Les avoir suivis de si prĂšs et si vite m’a beaucoup fait Ă©voluer dans le football et dans la sagesse tactique qu’ils m’ont enseignĂ©e, a-t-il ajoutĂ©. Messi a exprimĂ© Ă plusieurs reprises son admiration pour Guardiola, qui l’a dirigĂ© avec Barcelone de 2009 Ă 2012. Pendant cette pĂ©riode, l’Ă©quipe catalane a remportĂ© trois titres de la Ligue espagnole et deux en Ligue des champions europĂ©enne.

Sentier des récompenses

À ce stade, Messi a obtenu une grande reconnaissance mondiale en se distinguant trois fois avec le Ballon d’Or, ainsi qu’en remportant deux Golden Boots et le mĂȘme nombre de pichichis.

Luis Enrique a repris le banc du club de Barcelone de 2015 Ă 2017 et a rĂ©ussi Ă remporter le titre espagnol Ă deux reprises, un Concachampions et trois King’s Cups. À son tour, Leo a obtenu une botte, un ballon d’or et un meilleur buteur.

AprĂšs une annĂ©e controversĂ©e, le capitaine du Barça rĂ©vĂ©lera son Ă©tat d’esprit et la maniĂšre de gĂ©rer une situation de confrontation avec le club en dĂ©but de saison, en raison de ses intentions de quitter Barcelone.