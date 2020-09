Lionel Messi a rompu le silence sur les raisons pour lesquelles il avait cherché à quitter Barcelone, révélant à Goal un différend de longue date avec le président du club Josep Bartomeu concernant son avenir au Camp Nou et la direction générale des géants de la Liga.

Le six fois vainqueur du Ballon d’Or a secoué le monde du football fin août en lançant une bombe majeure sur le Barça en exigeant de partir et en activant une clause de son contrat qui, selon lui, lui permettrait de quitter le club catalan pour libre.

Une saga dramatique s’ensuivit, Messi refusant de s’engager dans les engagements du club tels que les tests médicaux ou la formation; la rumeur a été lancée en surmultiplication avec des spéculations sur l’endroit où le joueur de 33 ans pourrait jouer ensuite.

Alors que Barcelone s’écrasait ignominieusement hors de la Ligue des champions après un martèlement 8-2 du Bayern Munich quelques semaines plus tôt, l’idée d’une sortie sensationnelle de Messi a exercé la pression sur Bartomeu alors que les candidats à la présidentielle faisaient la queue pour porter un jugement sur le chef sortant.

La défaite embarrassante contre le Bayern n’était pas la raison de l’action drastique de Messi, même si c’était certainement un coup dur. Les discussions internes sur une sortie de Barcelone se poursuivent depuis un an ou plus, sans résolution à l’horizon. Messi a finalement senti qu’il avait besoin de forcer le problème.

«J’ai dit au club, y compris au président, que je voulais y aller. Je lui ai dit ça toute l’année. Je pensais qu’il était temps de se retirer », a déclaré Messi à Goal.

«Je pensais que le club avait besoin de plus de jeunes joueurs, de nouveaux joueurs et je pensais que mon séjour à Barcelone était terminé. Je me suis senti très désolé parce que j’ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici.

«Ce fut une année très difficile, j’ai beaucoup souffert à l’entraînement, dans les matchs et dans les vestiaires. Tout est devenu très difficile pour moi et il est arrivé un moment où j’ai envisagé de chercher de nouvelles ambitions.

«Cela n’est pas venu à cause du résultat de la Ligue des champions contre le Bayern, non – je réfléchissais à la décision depuis longtemps.

«J’ai dit au président et, eh bien, le président a toujours dit qu’à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais y aller ou si je voulais rester et à la fin il n’a pas tenu sa parole.

Le fait d’envoyer le tristement célèbre burofax au club décrivant sa position est devenu une sorte d’embarras pour les personnalités du club, l’ancien vice-président du Barca Jordi Mestre déclarant notamment: “Le meilleur joueur de l’histoire ne repart pas avec un burofax!”

Cependant, Messi a insisté sur le fait que cela n’avait pas été fait dans l’intention de créer un différend amer, mais pour rendre sa position – qu’il voulait quitter – officielle. En fait, l’Argentine est convaincue que cela aurait simplement été le statu quo s’il n’avait pas pris cette mesure.

“Tout au long de l’année, j’ai dit au président que je voulais partir, que le moment était venu de chercher de nouveaux objectifs et de nouvelles directions dans ma carrière”, a déclaré Messi. «Il me disait tout le temps:« Nous allons parler, pas maintenant, ceci et cela », mais rien. Le président ne m’a pas donné la moindre idée de ce qu’il disait vraiment.

«Envoyer le burofax signifiait officiellement que je voulais y aller et que j’étais libre et l’année optionnelle – je n’allais pas l’utiliser et je voulais y aller.

«Ce n’était pas pour faire un gâchis, ou pour aller contre le club, mais la façon de le rendre officiel parce que ma décision avait été prise.

Il a ajouté: «Si je n’envoie pas le burofax, c’est comme si rien ne se passait, j’ai l’année optionnelle que j’ai dû continuer toute l’année.

«Ce qu’ils disent, c’est que je ne l’ai pas dit avant le 10 juin – mais je le répète, nous étions au milieu de toutes les compétitions et ce n’était pas le moment.

“Mais à part ça, le président m’a toujours dit: ‘Quand la saison est terminée, vous décidez si vous restez ou partez’, il n’a jamais fixé de date, et bien, c’était simplement pour rendre officiel que je ne continuerais pas , mais pas pour commencer un combat parce que je ne voulais pas me battre contre le club. “

Pour la plupart des fans, l’idée que Messi quitte le Barça pour un autre club était incompréhensible, d’autant plus que le joueur lui-même a longuement parlé dans le passé de son désir de conclure sa carrière en Catalogne.

Cependant, il était de plus en plus frustré par ce qu’il ressentait comme un manque de direction de Bartomeu et de la direction du club, ce qui suggère qu’il n’y a pas eu d’approche cohérente de la part des responsables.

«Bien sûr, j’ai eu du mal à me décider. Cela ne vient pas du résultat du Bayern, cela vient de beaucoup de choses », a-t-il souligné. «J’ai toujours dit que je voulais finir ici et j’ai toujours dit que je voulais rester ici. Que je voulais un projet gagnant et gagner des titres avec le club, continuer à élargir la légende de Barcelone.

«Et la vérité est qu’il n’y a pas eu de projet ou quoi que ce soit depuis longtemps, ils jonglent et couvrent des trous au fur et à mesure que les choses passent. Comme je l’ai déjà dit, j’ai toujours pensé au bien-être de ma famille et du club. “