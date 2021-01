Leo Messi est revenu par sa juridiction. L’Argentin a mené le triomphe 2-3 du Barça à San Mamés, marquant deux buts, deux tirs au poteau et facilitant même l’un des derniers buts de l’équipe locale. L’Athletic est passé de plus en moins en avance sur le tableau de bord, mais ne sachant pas comment affronter un Argentin qui a éclaté pour la première fois de la saison, surtout en seconde période.

L’attaquant a laissé entrevoir que sa qualité ne s’est pas fanée, loin de là. Il a parfaitement combiné avec Pedri et cette fois, il a su terminer les occasions et aurait pu partir tranquillement avec un triplé. Dembélé a également laissé de très bons sentiments débordant constamment et face à des rivaux.

Le jeu a commencé avec Barcelone endormie. Les culés sont sortis en dominant la possession, mais ils ont pris un revers à la troisième minute quand une belle passe au trou de Raúl García est parti Iñaki Williams en position franche pour afficher toutes ses qualités. L’attaquant est parti du centre du terrain, s’est planté à l’avant, a coupé Dest et Araujo et a marqué un bon but contre lequel le vieux Ter Stegen avait dessiné une main miraculeuse.

Le début brillant des lions s’est poursuivi trois minutes plus tard avec une autre contre-attaque qui a vu comment la tentative de Yuri est sortie de la grille. L’équipe a été activée par Muniain après un excellent départ de Capa. Les visiteurs auraient pu être une plus grande peur dans ces minutes, mais ils savaient comment lécher leurs blessures et reconstruire le jeu.

Immédiatement après, Messi était associé à Griezmann et celui-ci a cédé à Dest pour qu’il se lance de forme innocente un tir qu’Unai Simón a rejeté. Le gardien de l’Athletic a commencé par un arrêt qui devrait lui donner une grande confiance pour le match, mais ce n’était pas ce à quoi il ressemblerait dans les minutes suivantes.

Barcelone a pris possession d’un Pedri qui correspond parfaitement à Messi. Ils ont mis le contact, mais le danger et l’étincelle étaient en charge d’un Dembélé qu’il affronte chaque fois qu’il le peut et qu’il oblige la défense athlétique à reculer au maximum. Les culés ont perdu la peur face aux contre de Bilbao au fur et à mesure que les minutes avançaient, ils généraient de plus en plus de danger.

Il leur manquait un complice et il était involontairement un Unai Simón qui n’était bon dans aucun des nombreux culés. Dans le premier, le travail de Pedri avec une tête, le gardien de but n’a pas bien mesuré en essayant de sauver un centre de Messi qui passait. Il a été sauvé sur la ligne par De Jong qui avec sa touche a permis à son coéquipier canarien de marquer le but de l’égalisation au quart d’heure.

Le Barça a continué d’accélérer au son de Dembélé, mais c’est encore le partenariat entre Messi et Pedri qui a décidé le retour avant la pause. L’Argentin a mis un ballon dans l’écart avec le milieu de terrain de sorte qu’il n’a été planté pratiquement que devant le gardien de but de l’équipe espagnole. Alors que tout le monde s’attendait à ce qu’il tire, il a activé la star du Barça avec son talon et l’a marqué sur une porte vide avec Simón à nouveau complètement hors de propos. Le gardien de but a échoué, mais le jeune milieu de terrain doit également recevoir beaucoup de crédit, qui semble jouer avec les rétroviseurs. Ce pass n’est disponible que pour le meilleur et dans une certaine mesure évoquait le mythique talon Guti.

Messi déchaîné

La pause a permis à Athletic de réorganiser les concepts et les idées. Les bonnes intentions du début du jeu se sont concrétisées par une série de bonnes chances pour les locaux. Iñaki Williams a de nouveau été le protagoniste de presque toutes les actions, tandis que Rául García s’est plaint après avoir échoué avec un but chanté dans les cinq premières minutes de la seconde période.

Le Barça était à nouveau sur la toile, mais pour la première fois cette saison, ils avaient Messi à 100% de leur côté. L’Argentin n’allait pas laisser son équipe se déconnecter et a assumé la responsabilité que son bracelet et son salaire présupposent. Il a claqué une balle dans le poteau à la 58e minute après un coup de fouet de l’avant et cela l’a incité à aller plus loin.

Sur la prochaine pièce, Leo a commencé le match, a permis à Griezmann et il a renvoyé le ballon pour passer 1-3 à travers l’équipe. A cette occasion, Unai Simón n’a rien pu faire avant une définition de la superstar du joueur argentin. Le Barça a commencé à ranger ses vêtements en remettant la possession aux locaux, mais Messi n’allait pas abandonner ses efforts écraser une autre balle contre le poteau à la 71e minute.

Mais l’Argentin n’est pas parfait et dans un geste qui l’humanise a perdu un ballon qui a laissé l’Athletic dans une situation franche pour marquer. Muniain a terminé avec un tir croisé une minute avant la fin du match, mais il était trop tard pour que les locaux puissent même tirer à nouveau. Les culés ont dormi la possession du ballon et les trois points sont restés le jour où Messi est revenu rugir comme avant.