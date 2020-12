Ap et Afp

Journal La Jornada

Lundi 14 décembre 2020, p. 2

Barcelone. Lionel Messi a une fois de plus sauvé Barcelone d’un autre fiasco. La star argentine a célébré le seul but avec lequel l’équipe catalane a battu Levante 1-0 avec des difficultés et a ainsi évité de rester plus à la traîne dans la Ligue espagnole.

Leo a envoyé un centre du pied gauche aux filets à la 76e minute au stade Camp Nou. C’était son 642e but en tant que joueur du Barça et il n’a placé qu’un seul derrière la star brésilienne Pelé, qui détient le record du but avec la même équipe (643) au cours de sa carrière de 18 ans avec Santos.

Messi s’est avéré décisif pour l’équipe, a déclaré l’entraîneur Ronald Koeman après le match, dans des déclarations à la chaîne Movistar.

Barcelone a eu du mal à ouvrir le score d’un duel dans lequel il s’est retrouvé coincé dans son but. La victoire l’a laissé en huitième position avec 17 points, neuf points derrière les co-leaders de la Real Sociedad et de l’Atlético de Madrid (26), et quelques duels en attente. Levante a calé avec 11 sur le site 18.

La pression a accompagné le Barça après avoir perdu 3-0 à domicile en milieu de semaine contre la Juventus et se qualifier comme deuxième de son groupe pour le huitième de la Ligue des champions. Avec le but de Messi, les Catalans ont évité d’organiser des matchs à domicile sans marquer de but pour la première fois depuis 2008.

Levante a commis sa seule erreur défensive en perdant le ballon au milieu de terrain, où le Néerlandais Frenkie de Jong a jeté Messi pour que l’Argentin signe son cinquième but du parcours, dans un duel dans lequel le gardien Aitor Fernández avait été la grande figure jusqu’à ce moment.

Pendant ce temps, la Real Sociedad a repris la tête après un match nul 1-1 à domicile contre Eibar. Le club de Saint-Sébastien a égalé l’Atlético de Madrid aux points et était en tête grâce au nombre de buts marqués, les deux équipes ayant la même différence de buts.

L’Atleti, qui compte deux matches de moins que le Real, a subi sa première défaite de la saison samedi en succombant 2-0 au Real Madrid dans le derby de la capitale, un résultat qui a permis à l’équipe de Merengue de grimper à la troisième place avec 23 points.

Dans le duel des équipes basques, Ander Barrenetxea a mis le Real en tête à la 20e minute avec une chaussure extérieure à la surface. Bryan Gil a réussi l’égalisation pour Eibar à 65 ans après avoir dribblé deux défenseurs et mis le centre que Takashi Inui a arrangé pour que Sergio Enrich marque.

Villarreal est resté à la quatrième place, à un point du Real Madrid, après avoir fait match nul 1-1 lors de sa visite au Betis. Le défenseur Pau Torres a donné l’avantage à Villarreal à la cinquième minute et Aitor Ruibal à égalité pour le Betis à 51 ans. Le Mexicain Andrés Guardado a joué la première période, tandis que Diego Lainez est resté sur le banc. Dans un autre duel, avec un but de Luis Javier Suárez à la 42e minute, Grenade a battu Elche 1-0 en tant que visiteur.