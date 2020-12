L’Argentin Leo Messi, capitaine de Barcelone, a assuré dans une interview à La Sexta que S’il doit quitter le club du Barça le 30 juin, il aimerait que “ce soit la meilleure voie” et a admis qu’il avait toujours eu «l’illusion» de profiter de l’expérience de vivre aux États-Unis.

Messi, qui a été interviewé par Jordi Évole, était énigmatique sur son avenir: “Je ne sais pas si je vais y aller ou pas et si je pars, j’aimerais partir de la meilleure façon. Hypothétiquement parlant, j’aimerais revenir un jour J’aimerais retourner en ville, travailler dans le club, contribuerQue rien ne se passe, que Barcelone est beaucoup plus grande que n’importe quel joueur et que, espérons-le, le président qui vient fera les choses bien pour remporter à nouveau des titres importants. ”

Il voulait se souvenir qu’il avait l’illusion de “la expérience de vie aux États-Unis, pour vivre cette Ligue et cette vie », mais il a précisé:« Alors si ça arrive ou pas, je ne sais pas, car ce n’est pas un maintenant ou dans le futur et c’est pourquoi je dis de revenir.

Il dit qu’il ressent tout pour le maillot de Barcelone. “Barcelone est ma vie, Je suis venu ici à partir de 13 ans, j’ai grandi à la fois en club et en ville. Je suis ici depuis plus longtemps qu’en Argentine. Le club m’a formé en tant que personne. J’ai une relation d’amour avec Barcelone, avec la ville, le club… Mes enfants sont nés ici », a-t-il insisté.

Il a souligné que l’ancien président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, “l’a trompé à bien des égards” pendant “plusieurs années” et qu’il lui a demandé de quitter Barcelone six mois avant la fin de la saison dernière. “Maintenant, je vais bien. J’ai passé un très mauvais moment tout l’été. Avant à cause de la fin de (la saison), puis le burofax est venu et puis je l’ai traîné pendant le début (de cette campagne). Je veux toujours me battre pour tout ce qui vient, Je sais que le club traverse une période très difficile. Tout ce qui entoure Barcelone est difficile “, a-t-il déclaré. Il croit que Barcelone, économiquement, est “vraiment mauvaise” et considère qu ‘”il sera vraiment difficile de revenir là où nous étions”.

Admettez que dernièrement, il a pleuré mais pas pour des raisons sportives, bien qu’il assure qu ‘«il a beaucoup souffert» avec eux et a révélé qu’à certaines occasions «il aurait dû aller» chez le psychologue. “Je ne l’ai jamais été. Antonella a insisté pour que j’y aille, mais je garde tout pour moi et ça ne s’en va jamais. Cela me ferait du bien, mais je ne le fais pas”, at-il assuré.

Messi a affirmé que lorsqu’il a envoyé un burofax à Barcelone pour demander son départ, c’était un moyen de «formaliser» pour «officialiser» qu’il voulait partir. «J’avais dit à (Bartomeu) ces six derniers mois que je partais, je lui ai demandé de m’aider. Envoyer le burofax, c’était dire que je voulais être sérieux et que le monde entier le sache », a-t-il dit.

L’Argentin considère qu’il avait terminé un cycle et que sa tête et lui-même avaient besoin d’un changement, également à cause de tout ce qui allait arriver. «Je savais qu’une année de transition approchait. Je voulais continuer à me battre pour la Ligue des champions, pour la Ligue et je sentais que c’était le moment du changement. Le président a commencé à divulguer des choses, alors j’étais le méchant“il ajouta.

Admettez que c’était “une décision difficile à prendre, horrible“, parce que” ce n’était pas facile de dire que je quittais le club de ma vie “, parce que” il n’y a pas de meilleure ville que celle-ci “, aussi parce que sa famille” ne voulait pas bouger “, mais admet qu ‘” il sentait que c’était la meilleure, pensa-t-il qu’il était temps, qu’un cycle soit achevé ».

Lorsqu’on lui a demandé si la goutte d’eau qui avait brisé le dos du chameau était le départ de Luis Suárez pour l’Atlético de Madrid, Messi a répondu qu’il n’avait rien à voir avec cela, car il avait déjà décidé. “Ça m’a paru fou ce qu’ils ont fait avec lui, par la façon dont ils ont fait les choses, par la façon dont il est parti, parce qu’il est parti gratuitement, et dans une équipe qui allait se battre pour tout avec nous », at-il ajouté.

Il admet qu’il n’y a pas eu de moment “en un clic” où il a décidé que ça suffisait: “C’est tout un voyage. Vous connaissez bien ce club et l’année dernière a été difficile, nous n’avions pas gagné et les années précédentes ont été difficiles à cause de comment ils nous ont éliminés en Ligue des champions. Il y a de nombreuses circonstances, pas un clic“Il a commenté que s’il allait au procès avec Barcelone, il était convaincu qu’il pouvait gagner, parce qu’il avait” raison “, mais il ne voulait pas mettre fin au club du Barça de cette façon.

Sur la pandémie et jouer sur des terrains vides, Messi dit que c’est “horrible”, car “tout est très froid, c’est moche et le feeling est très mauvais” et “c’est pour cela que les résultats sont donnés”. En outre, il a également critiqué le calendrier compressé: “Ce qui compte, c’est de jouer et de respecter les contrats télévisés et avec les sponsors et de ne pas penser aux athlètes, on le regarde plus pour l’intérêt économique que pour le sport ou pour le jeu lui-même“.

Messi assure qu’il ne joue pas pour être “le meilleur du monde”, mais “pour gagner et donner le meilleur de lui-même” à son équipe et le meilleur à chaque match. “Je ne joue pas pour me montrer ou pour se dire que je suis le meilleur”, a-t-il déclaré. Il admet qu’il a parlé avec Pep Guardiola, mais pas en termes d’avenir, et a décrit le directeur de la ville comme “le meilleur” qu’il ait eu parce que “il a quelque chose de spécial”. “J’ai eu la malchance, entre guillemets, d’avoir passé beaucoup de temps avec Guardiola et Luis Enrique, les deux meilleurs. J’ai beaucoup grandi dans le football et dans la sagesse tactique. Je croyais tout savoir avec Guardiola, et Luis Enrique m’a appris autre chose », a-t-il insisté.

Concernant Ronald Koeman, Messi estime que ce fut “un grand succès” de l’amener à Barcelone et que “les choses se passent très bien, avec de nouveaux, les jeunes et l’équipe grandit”. Il a également évoqué les prochaines élections à la présidence du club et confirmé qu’il est membre de l’entité, mais ne veut pas se positionner: “Imaginez si je dis …”. “J’espère que celui qui attrape (le club), change la situation. La situation est très difficile et il ne sera pas facile de tout renverser. Espérons que celui qui gagne, remette le Barça là où il le mérite, car ce n’est pas le cas aujourd’hui. »Curieusement, Messi a révélé qu’aucun des candidats ne lui avait parlé.

En tout cas, Messi, malgré le fait qu’à partir du 1er janvier prochain, il pourra négocier son avenir avec n’importe quel club, il admet n’avoir «rien de clair» sur ce qu’il va faire. “Jusqu’à ce que la saison soit finie, je ne déciderai rien. L’important est de penser à l’équipe, d’obtenir des titres et de ne pas penser à autre chose », a-t-il déclaré.« Je vais faire de mon mieux pour moi et pour le club. Je me débrouille avec mon cœur et ma tête. Je vais vivre à Barcelone et je veux être dans le club d’une manière ou d’une autre. Essayez de contribuer à ce que je sais », a insisté l’Argentin, qui il a exclu de signer pour le Real Madrid – “c’est impossible” – ou pour l’Atlético de Madrid.