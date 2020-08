Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu cela: le mauvais temps menace de retarder une course de la NASCAR Cup Series à Daytona International Speedway.

C’est le jeu que NASCAR joue chaque été, traditionnellement en juillet mais cette année fin août pour la finale de la saison régulière de la série. Le centre de la Floride à cette période de l’année est sujette à des systèmes de tempête quotidiens, et sur la base des prévisions pour samedi soir à Daytona Beach, la date ultérieure du Coke Zero Sugar 400 sur le calendrier pourrait ne pas le sauver d’un retard de pluie pour la deuxième saison consécutive.

NASCAR À DAYTONA: Programmation | Chances de gagner

La course de samedi soir à Daytona débutera à 19 h 30 HE sur NBC et effectuera 160 tours. Il n’a besoin que d’atteindre la moitié du tour au 80e tour pour être considéré comme officiel.

Daytona a évidemment des lumières, donc NASCAR pourrait en théorie retarder la course jusque tard dans la nuit de samedi si nécessaire. Cependant, NASCAR pourrait facilement repousser la course à dimanche si la météo rend un événement du samedi soir impossible. Il n’y a pas de problèmes de calendrier avec la course Xfinity Series du week-end à Daytona déjà terminée et la course de Darlington de la semaine prochaine prévue dimanche soir.

Vous trouverez ci-dessous les dernières mises à jour météorologiques pour la région de Daytona Beach samedi soir alors que NASCAR tente de conclure sa saison régulière de Cup Series à temps.

Mises à jour de la météo de course NASCAR à Daytona

Voici un radar météo en direct pour Daytona Beach, Floride. Les prévisions horaires prévoient 30 pour cent de probabilité de précipitations et des orages isolés autour de 19 h HE. Les chances de pluie chutent à 25% à 20 h HE avant de grimper à 50% à 21 h HE.

Voici les dernières mises à jour météo de Daytona:

17 h 54 HE: Un fan sur la piste affirme qu’une “légère bruine” tombe à Daytona.

17 h 21 HE: Les nuages ​​au-dessus de Daytona International Speedway sont inquiétants un peu plus de deux heures avant le début de la course.

Le vent semble s’être levé et des nuages ​​sombres roulent au-dessus de Daytona. Les voitures sont quadrillées pour la dernière course de la saison régulière avec le drapeau vert prévu à 19h30 HE | #NASCAR pic.twitter.com/73xx687Jya – Kelly Crandall (@KellyCrandall) 29 août 2020

16 h 42 HE: Un système de tempête s’approche de la piste mais n’a pas encore atteint Daytona.