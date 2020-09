Seize des 30 équipes de baseball participeront aux séries éliminatoires cette année. C’est bon pour les 16, mais un type particulier de déception pour les 14 clubs qui ne sont pas à la hauteur du seuil, en particulier les clubs qui espéraient / s’attendaient à se disputer les places d’octobre.

Il était une fois (1993), alors que seulement deux équipes dans chaque ligue gagnaient des billets en séries éliminatoires, les Giants ont terminé avec 103 victoires et un pourcentage de victoires de 0,636, mais ont raté les séries éliminatoires parce que les Braves ont remporté 104 matchs et le titre NL West. Il y avait de la frustration, mais pas de honte à manquer octobre de cette année-là.

Mais en 2020, quand il est raisonnable de s’attendre à ce que toutes les équipes qui terminent .500 ou plus se lancent dans la danse – pour le moment, deux équipes avec des records inférieurs à .500 (Astros, Giants) seraient en deçà du mois d’octobre. à peu près un échec complet. Alors quelle équipe est la plus décevante?

Cela dépend de la base de fans que vous demandez (et, non, les Red Sox ne sont pas là; ils ont essentiellement fait savoir à tout le monde qu’ils n’avaient aucun intérêt à se battre cette année lorsqu’ils ont échangé Mookie Betts pendant l’intersaison). Voici les prétendants:

5. Rocheuses (21-25)

Pourquoi ce doit être les Rocheuses: Écoutez, vos espoirs n’étaient peut-être pas grands pour les Rocheuses en 2020. Mais dans une saison de 60 matchs, où les petits échantillons ont plus d’impact que jamais, le démarrage rapide du Colorado était une raison suffisante pour croire que les Rocheuses pourraient maintenir au moins suffisamment d’élan. pour finir dans la moitié supérieure de la NL.

Les Rocheuses ont commencé la saison à 11-3, avec neuf de ces matchs contre des équipes qui seraient en séries éliminatoires si la saison se terminait aujourd’hui (A, Padres et Giants). Avec leur victoire 5-0 contre les Mariners le 8 août, les Rocheuses détenaient le meilleur pourcentage de victoires (0,786) de tout le baseball. Même si ce rythme était manifestement insoutenable, il était raisonnable de penser que la franchise pourrait revenir en séries éliminatoires pour la troisième fois en quatre ans, après avoir disparu en 2019.

Mais depuis le 8 août? Yikes. Les Rocheuses n’ont que 10-22, ce qui est – vous l’avez deviné – le pire pourcentage de victoires (0,313) au baseball dans cette séquence. Et ils ont lutté malgré des années exceptionnelles de Trevor Story (10 circuits, 14 bases volées) et Charlie Blackmon (moyenne de .333), et de grandes années de rebond des partants Kyle Freeland (3,54 ERA après 6,79 l’année dernière) et Antonio Senzatela ( 3,69 après 6,71 l’an dernier).

Ils ont 21-25 sur la saison, ce qui les place encore dans la chasse pour un spot de wild card (ils ne peuvent pas attraper les Dodgers ou Padres dans la NL West). Mais quelles preuves y a-t-il au cours des cinq dernières semaines environ qui indiquent qu’un revirement est à venir?

4. Nationaux (17-28)

Pourquoi ce doit être les nationaux: Ce club a remporté le titre des World Series 2019, re-signé Stephen Strasburg, Daniel Hudson, Ryan Zimmerman, Howie Kendrick, Asdrubal Cabrera et Yan Gomes pendant l’intersaison, a une star en herbe de super-duper à Juan Soto, un entrant-son-premier arrêt-court à Trea Turner et un as toujours dominant dans Max Scherzer. Comment les Nationals pourraient-ils, à tout le moins, ne pas facilement obtenir une place en séries éliminatoires, n’est-ce pas?

Au lieu de cela, la seule chose pour laquelle ils se battent est le pire record du baseball (ils sont 3,5 matchs au-dessus des Pirates dans cette «course»). Ils ont eu des blessures, bien sûr – Strasbourg n’a fait que deux départs cette année, et Kendrick, Sean Doolittle, Starlin Castro ont tous passé du temps sur l’IL – mais il n’y a aucun moyen de cadrer la saison 2020 sans le mot «déception».

3. Rouges (23-26)

Pourquoi ce doit être les rouges: Cincinnati était le choix de pré-saison à la mode pour remporter le NL Central, et pour une bonne raison. La rotation avait le potentiel d’être empilée. Luis Castillo est devenu un as en 2019, Sonny Gray a redécouvert sa domination l’année dernière et Trevor Bauer a une solide feuille de route. Et Anthony DeSclafani (3.89 ERA en 2019) et Wade Miley (3.98 ERA en 2019 pour les Astros) semblaient fixés comme de solides n ° 4 et 5. Offensivement, ils ont ajouté Nicholas Castellanos, Mike Moustakas et Shogo Akiyama à une formation qui comprenait Joey Votto, Eugenio Suarez, Freddy Galvis, Nick Senzel et Jesse Winker.

Mais peu de choses se sont déroulées comme prévu. En tant qu’équipe, leur OPS est de 0,719 (21e dans les grands), leur moyenne est de 0,212 (dernier dans les grands) et leur nombre de points par match est meilleur que seuls les Pirates de la NL. Leur ERA bullpen est de 4,96, le bullpen FIP de 4,87. DeSclafani et Miley ont combiné pour une MPM de 6,99 en 10 départs (Miley est sur l’IL avec des douleurs musculaires).

Le club est tombé à un plus bas niveau de la saison six matchs sous 0,500 à 11-17 et n’a pas été en mesure de trouver beaucoup de pied depuis, en alternant essentiellement les victoires et les défaites en septembre. Ceci, malgré de très bonnes performances des trois premiers partants – Castillo a une MPM de 3,44 / 2,88 FIP avec 11,4 K / 9, Bauer a une MPM de 1,71 et Gray a une MPM de 1,94 à ses sept premiers départs, avant d’autoriser 11 points en quatre manches. combinés en démarrages dos à dos avant d’atterrir sur l’IL.

S’ils peuvent d’une manière ou d’une autre rallier dans les dernières semaines et gagner une place en séries éliminatoires (balayer les doubles têtes, comme ils l’ont fait lundi contre les Pirates était un bon début), ils pourraient être un adversaire dangereux au premier tour – imaginez devoir affronter Castillo, Bauer et Gray avec la saison en jeu – mais ils ne jouent pas avec la constance d’une équipe destinée à se rendre en octobre.

2. Mets (21-26)

Pourquoi ce doit être les Mets: Même selon les standards des Mets, cette saison a été bizarre. Ils ont cinq matchs sous .500, malgré le fait d’avoir…

– Jacob deGrom: 1,67 ERA, 1,97 FIP, 79 Ks en 54 IP

– Michael Conforto: moyenne de .343, 171 OPS +, 31 RBI

– Dominic Smith: moyenne de .333, 178 OPS +, 38 RBI

– Jeff McNeill: moyenne .319, 142 OPS +, 12 doubles

– Robinson Cano: moyenne .320, 144 OPS +, 7 circuits

– Pete Alonso: 11 circuits

– Edwin Diaz: 1,89 ERA, 3 arrêts, 39 Ks en 19 IP

– Seth Lugo: 2,63 ERA, 3 arrêts, 36 Ks en 27 1/3 IP

Comment une équipe a-t-elle un gars qui pourrait remporter son troisième prix NL Cy Young consécutif, deux gars qui pourraient remporter les cinq meilleurs votes NL MVP et plusieurs autres joueurs mettant en place des statistiques individuelles solides à excellentes ont du mal à se rapprocher de 0,500? ?

Vos Mets 2020, mes amis.

1. Anges (20-28)

Pourquoi ce doit être les anges: Écoutez, tout le monde veut voir Mike Trout obtenir une autre chance en séries éliminatoires. Il a été le meilleur joueur de baseball pendant longtemps, et il a de nouveau été excellent en 2020: il est à égalité pour la tête de la MLB avec 16 circuits, mène l’AL avec 39 points marqués et est deuxième de l’AL à la fois en OPS + (181) et en RBI ( 39) bien qu’il ait manqué une poignée de jeux pour la naissance de son petit garçon.

Et ce serait l’année où tout se serait réuni, avec le scénario des séries éliminatoires considérablement élargi – huit équipes de l’AL se qualifient, contre cinq l’an dernier – et une excellente intersaison (sur papier) pour la franchise. Les Angels ont signé le candidat MVP éternel Anthony Rendon en tant qu’agent libre, ont recruté le manager gagnant des World Series Joe Maddon en tant que skipper et ont ramené Shohei Ohtani sur le monticule après l’opération de Tommy John.

Mais après un début de saison 1-1, les Angels ont perdu 10 de leurs 14 prochains matchs et n’ont même pas reniflé la marque de .500 depuis, sans parler d’une place en séries éliminatoires. Même avec leur récent bon jeu – ils ont 8-3 à leurs 11 derniers matchs – ils sont toujours huit matchs sous 0,500. Cela leur laisse 3,5 matchs derrière les Astros dans la course pour la deuxième enchère automatique de l’AL West et 6,5 matchs en arrière de la deuxième place de wild card AL.

À ce stade, nous pourrions ne jamais voir Peak Trout en octobre, et cela devrait rendre tout le monde triste.