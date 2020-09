Les Phillies de Philadelphie seraient très heureux si Spencer Howard continue de devenir un solide cinquième partant, mais leur profondeur de rotation leur offre une certaine marge d’erreur au cas où Howard subirait des difficultés pour les recrues.

Les Mets de New York ont ​​non seulement besoin de Seth Lugo pour continuer à devenir leur deuxième meilleur partant, mais ils ne peuvent pas se permettre de ne pas le faire.

Les Phillies chercheront à continuer de grimper et à porter un autre coup aux espoirs des séries éliminatoires des Mets samedi soir, lorsque les deux rivaux de la Ligue nationale de l’Est se rencontreront lors du deuxième match d’une série de quatre matchs au Citi Field à New York.

Howard (1-1, 5,40 ERA) devrait opposer Lugo (1-2, 2,12 ERA) dans une bataille de droitiers.

Pour Howard, il cherchera à suivre une performance impressionnante de son coéquipier Jake Arrieta, qui a accordé deux points en sept manches et remporté la victoire vendredi lors de la victoire 5-3 des Phillies.

La performance d’Arrieta a marqué la 15e fois cette saison qu’un lanceur partant des Phillies a disputé au moins six manches et la sixième fois que cela s’est produit au cours des 11 derniers matchs, au cours desquels Philadelphie (19-15) est allé 10-1 pour passer à la deuxième place du NL East et proche à moins de deux matchs des Braves d’Atlanta.

Tous les membres actuels de la rotation des Phillies, à l’exception de Howard – qui n’a pas encore duré plus de cinq manches dans l’un de ses quatre départs dans la grande ligue – a au moins deux sorties en six manches cette saison.

“Les partants ont fait un très bon travail en nous donnant de la distance dans cette séquence dans laquelle nous avons été”, a déclaré le manager des Phillies Joe Girardi vendredi soir. “Nous n’avons pas vraiment eu à surcharger qui que ce soit et nous avons été en mesure de donner (aux releveurs) certains jours de congé. Donc c’est vraiment important et cela le sera aussi à mesure que nous avancerons.”

Rick Porcello n’a pas pris en compte la décision après avoir cédé deux points en six manches vendredi soir pour les Mets, dont les partants ont duré au moins six manches 12 fois.

Mais Porcello (quatre) et Jacob deGrom (cinq), deux fois vainqueur du NL Cy Young Award en titre, ont combiné neuf de ces sorties, et tandis que deGrom est entré vendredi avec la quatrième plus basse ERA (1,76) aux Pays-Bas, Porcello s’est dirigé vers le monticule avec une MPM de 6,00, la neuvième marque la plus élevée parmi les lanceurs qui ont fait au moins sept départs.

“En ce moment, c’est un vrai défi”, a déclaré le manager des Mets Luis Rojas avant le match de vendredi. “Ce que nous recherchons, c’est la cohérence et toute longueur possible que (les démarreurs) peuvent nous donner.”

Les Mets (17-22), qui sont à deux matchs derrière les Cardinals de Saint-Louis dans la course pour la dernière place en séries éliminatoires de la NL, ont converti Lugo de releveur de fin de manche en partant à la fin du mois dernier dans l’espoir qu’il pourrait devenir une option fiable derrière. deGrom. Lugo s’est montré prometteur en deux départs en retirant 12 et en n’accordant qu’une seule manche, mais ces sorties ont duré 6 2/3 manches.

Howard a remporté sa première victoire en carrière lundi en accordant deux points en cinq manches alors que les Phillies battaient les Nationals de Washington 8-6. Lugo n’a pas pris en compte la décision lors de sa dernière sortie dimanche, lorsqu’il a abandonné une manche en 3 2/3 manches alors que les Mets sont tombés face aux Yankees 5-2 en huit manches.

Howard a fait sa seule apparition contre les Mets le 14 août, lorsqu’il a abandonné quatre points (trois mérités) en 3 1/3 de manches et n’a pas pris en compte la décision lors de la victoire 6-5 des Phillies. Lugo a une fiche de 0-1 avec une MPM de 3,63 et deux arrêts en 17 matchs (trois départs) contre Philadelphie.

– Médias au niveau du champ