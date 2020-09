Les Mets de New York et les Orioles de Baltimore ont agi comme une paire d’équipes avec des buts différents à la date limite des échanges le 31 août. Cependant, les deux équipes partageront le même objectif mardi soir lorsque New York accueillera Baltimore dans le match d’ouverture d’une série interligues de deux matchs. .

Les Mets sont revenus d’un déficit de six points lundi après-midi et ont brièvement tenu la tête avant de tomber face aux Phillies de Philadelphie 9-8 en 10 manches. Les Orioles étaient partis lundi après une victoire de 5-1 sur les Yankees de New York en visite dimanche après-midi.

Le droitier des Mets Michael Wacha (1-2, 7,20 ERA) devrait opposer le gaucher des Orioles John Means (0-3, 8,10) dans un match revanche d’un duel à Baltimore mercredi dernier, lorsque New York a remporté un 9-4. gagner. Dans ce concours, Wacha a accordé deux points sur trois manches sans décision. Means a pris la perte après avoir abandonné quatre points en 5 1/3 de manches.

L’édition Camden Yards du match interligues a commencé le 1er septembre, un jour après que les Orioles ont envoyé le releveur droitier Miguel Castro aux Mets en échange du lanceur de la ligue mineure Kevin Smith et d’un joueur à nommer ou à gagner.

C’était l’un des cinq échanges effectués depuis le début de la saison écourtée par la pandémie par les Orioles, qui ont continué à stocker leur système en acquérant huit ou neuf (selon le retour de Castro) joueurs dans les accords alors qu’ils poursuivent une reconstruction après le retour- aux saisons consécutives de plus de 100 défaites en 2018 et 19.

Mais huit jours après avoir fait ses adieux à Castro, les Orioles (19-21) sont en plein cœur de la course élargie des séries éliminatoires. Baltimore, qui a pris trois des quatre aux Yankees ce week-end, a une fiche de 5-2 depuis le 31 août et débutera mardi à seulement 1 1/2 matchs des Yankees dans la course pour la huitième et dernière place en séries éliminatoires de la Ligue américaine.

“C’est amusant à regarder”, a déclaré le manager des Orioles Brandon Hyde après que le droitier Dean Kremer a remporté ses débuts dans la grande ligue dimanche après-midi en accordant un coup sûr et une manche en six manches. “Les jeunes gars acquièrent cette expérience et se produisent, et cela se prépare bien pour l’avenir.”

Bien qu’ils aient quatre matchs sous 0,500 avant le 31 août, les Mets ont fait un trio de coups gagnant-maintenant en acquérant Castro ainsi que le joueur de champ intérieur Todd Frazier et le receveur Robinson Chirinos dans une paire d’ententes avec les Texas Rangers.

New York avait l’air de commencer à prendre de l’élan en battant les Phillies 19-2 lors de victoires consécutives samedi et dimanche, mais la défaite de lundi a fait chuter les Mets à 19-23 et les a laissés trois matchs hors de huitième place aux NL.

“C’est une défaite difficile”, a déclaré le manager des Mets, Luis Rojas. “Toutes les défaites sont difficiles dans une saison comme celle-ci – (dans une) saison courte, elles comptent un peu plus.”

Castro a pris la perte, accordant deux points (un mérité) en une seule manche.

“Depuis mon arrivée ici, je ne pense pas avoir été aussi vif qu’avant d’être échangé”, a-t-il déclaré, selon le New York Post.

Le match de mercredi dernier a marqué la première fois que Wacha a affronté les Orioles ainsi que la première fois que Means a affronté les Mets.

– Médias au niveau du champ