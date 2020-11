Mexique 86: la Coupe du monde que Maradona a remportée seule

Choc dans le monde du football. Diego Maradona Il est décédé ce mercredi d’une insuffisance respiratoire à son domicile de la ville argentine de Tigre. Les 60 ans de vie de Maradona Ils fournissent des histoires, des anecdotes et des souvenirs sans fin dignes de forger la légende de celui qui pour beaucoup est le meilleur joueur de l’histoire et pour d’autres simplement Dieu habillé en footballeur. Mais sans aucun doute, aucun épisode de sa vie n’avait plus de poids pour écrire son héritage que ce qui s’est passé en Mexique en 1986.

Le pays aztèque est devenu le premier à répéter en tant que lieu de la Coupe du monde après le rejet de la Colombie trois ans plus tôt en raison de problèmes lors de l’organisation du rendez-vous où les 24 équipes de football les plus importantes se sont réunies. Parmi eux se trouvait un L’Argentine qui n’était pas dans les poules pour le triomphe final, mais il avait un Maradona a appelé à entrer dans l’histoire.

Celui du Mexique était le deuxième épreuve de Coupe du monde pour une Maradona de 25 ans qui a dirigé une «équipe médiocre», comme il l’a reconnu par la suite, mais qu’avec la force du groupe, la magie de son pied gauche et la “ main de Dieu ” ont réussi à soulever la coupe le 29 juin au stade Azteca après battre l’Allemagne 3-2.

Cependant, l’épisode le plus mémorable de cette Coupe du monde n’a pas été la finale, mais le match quart de finale qui a opposé l’Albiceleste à l’Angleterre de Gary Lineker. C’est là qu’il a marqué ses buts les plus célèbres: la “ main de Dieu ” et le meilleur de l’histoire de la Coupe du monde après s’être débarrassé de tous les défenseurs qui ont croisé son chemin et battre Shilton. Tout ce qui entoure ce jeu est l’histoire du football, même la narration de Víctor Hugo Morales et de son “Always Maradona!”

Encore un double du ’10’ contre la Belgique a conduit l’Argentine à la finale pour terminer l’histoire et commencer à écrire une religion qui a conduit à la création de l’Église maradonienne, qui la considère comme son dieu. Le Mexique a vu naître une légende. Maradona a remporté une Coupe du monde à lui tout seul.

Maradona, un leader qui a marqué l’histoire au Mexique

Diego Armando Maradona Il est entré au Mexique en tant que star mondiale avec plusieurs comptes en attente et a quitté le pays avec la catégorie de légende. Car en plus de se réjouir sur le terrain, la star argentine était un leader unique qui dégageait du charisme sur et en dehors du terrain. Ses chants de “Argentine Argentine” dans le vestiaire de l’équipe, ils sont l’histoire de l’humanité … et de l’Argentine.

Parce que Diego Maradona il était plus qu’un simple footballeur. C’était le meilleur de tous les temps et son plus grand point d’émergence a été la Coupe du monde au Mexique 86. Son match contre Angleterre C’est l’histoire de l’humanité à cause du contexte et à cause de ce que représentait le col rond dans le championnat du monde. Après la guerre des Malouines, et après la mort de 650 Argentins (officiellement reconnus), le désormais éternel ’10’ s’est vengé des Anglais avec un but illégal avec sa main (pour le plus grand plaisir de l’Albiceleste) et par un but considéré comme l’un des meilleurs (sinon le meilleur) de l’histoire du football. Le génie du football mondial a débuté à droite à hauteur du centre du terrain et a glissé le ballon dans les filets après un jeu épique qui, ce mercredi 25 novembre, acquiert plus de pertinence si possible.

Merci à tout ça, Diego Maradona il a atteint la catégorie du mythe, de la légende et de Dieu pour le peuple argentin. Une ville qui pleure aujourd’hui le meilleur footballeur de tous les temps décédé d’une insuffisance respiratoire à son domicile de Tigre deux semaines après avoir été opéré d’un caillot à la tête. Diego Maradona Il laisse le monde du football orphelin, une planète qu’il a conquise grâce à ses compétences techniques et son leadership qui l’ont fait entrer dans le cœur de tout le monde. Sans aucun doute, la Coupe du monde au Mexique 86 a été la clé de la carrière de Diego Armando Maradona. Un garçon qui à Villa Fiorito a avoué que son rêve était d’être un champion du monde et a fini par l’être après l’une des plus grandes expositions dont on se souvienne dans le monde du football.