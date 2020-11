April del Rio

La Fédération internationale de tennis (IFT) a catégoriquement rejeté la position du Comité et de l’Olympique mexicain, après que Carlos Padilla, chef de la COM, ait accordé une reconnaissance provisoire à l’un des groupes en lice pour la présidence de la Fede – Association mexicaine de tennis (FMT), en réponse à la résolution et au mandat d’un tribunal civil local à Mexico.

L’ITF a exhorté l’autorité de la Confédération centraméricaine à intervenir dans le conflit, et les parties impliquées, de s’abstenir des procédures judiciaires émanant de la justice mexicaine avant le 6 novembre, sinon le Mexique sera suspendu de toute participation internationale, au début de la Coupe Davis et de la Coupe Billi Jean King, cette dernière face à la Grande-Bretagne, prévue du 4 au 6 février au siège mexicain à définir.

Le conseil d’administration de l’ITF est gravement préoccupé d’apprendre qu’aucun des deux présidents élus n’a pleinement respecté les conditions énoncées dans notre lettre du 30 septembre, indique la lettre que le chef de l’ITF, l’Américain David Haggerty, a envoyé au Lundi à Mario Chávez et Carlos González.

Chávez dirige la plupart des associations qui, mécontentes de la mauvaise gestion de José Antonio Flores à la tête de la FMT, l’ont licencié en janvier, ont entamé un processus de réorganisation sous notaire et ont été reconnues par la Commission nationale de la culture physique et des sports avec l’enregistrement au système national.

Carlos González a été pratiquement placé en FMT par Flores, qui a abandonné après avoir été relégué dans quelques associations. Ce groupe a perdu une série de protections dans sa lutte contre celui de Chávez, composé de la majorité des associations.

L’ITF demande l’approbation unifiée de la Conade et de la COM pour reconnaître l’un des deux, mais comme la différence de positions entre les institutions prévaut, l’autorité internationale du tennis a lancé un ultimatum à la fédération mexicaine. Surtout, il désapprouve l’action du COM. L’ITF réitère, dans les termes les plus forts, son opposition à l’utilisation d’une procédure judiciaire pour résoudre ce conflit de leadership. En outre, étant donné la nature des mesures conservatoires, l’ITF n’accepte pas la reconnaissance provisoire de M. Carlos Ricardo González López de Lara par la COM, souligne le document.

Suspension et désinscription

L’organe a chargé le dominicain Persio Maldonado Sanchez, responsable du tennis d’Amérique centrale et des Caraïbes, de réunir les associations mexicaines et d’organiser l’élection finale de la FMT avant le 13 décembre. Si cela n’est pas réalisé, le tennis mexicain continuera d’être suspendu de ses droits et pourrait être désinscrit de l’ITF.